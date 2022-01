Un británico con una cepa mortal de gripe aviar se rompió el corazón al matar a los patos con los que vivía

Los patos criollos de Alan Gosling ‘como familia’ (Foto: SWNS) La primera persona británica que sufrió la cepa mortal de la gripe aviar dice que les rompió el corazón al ver que mataban a sus 20 patos vivos el día de Año Nuevo. Alan Gosling, un abuelo de 79 años que vive en Devon, contrajo el virus después de infectar a 160 patos criollos en su casa de Buckfastley. Aunque se siente “bien” físicamente, le resulta difícil comprender el destino de su rebaño, al que describió como “familiar”. Todos los animales deben ser sacrificados, incluidos los 20 animales que vivían en su casa. El Sr. Gosling dijo: “He estado con ellos durante más de 20 años, así que esta es una gran pérdida”. “Son mi familia, son mi vida. “La gente no se da cuenta de que es inteligente, pero es muy buena. “Se calientan antes de que me ponga las sandalias. Un empleado ferroviario jubilado presenta el primer caso humano contra el H5N1 en el Reino Unido (Foto: Familia Gosling / SWNS) “O iré abajo por una taza de té y una galleta; él se sentará con ellos y les dará algunas galletas también”. “La casa nunca estuvo vacía, yo nunca estuve solo. Ahora es como una morgue. Empleado ferroviario jubilado presenta el primer caso humano de H5N1 en Reino Unido Aproximadamente 1,000 personas en todo el mundo ya han sido diagnosticadas con cepa desde su inicio a fines de la década de 1990, lo que ha provocado cientos de muertes. Los funcionarios enfatizaron que la transmisión de aves a humanos es rara y no representa ningún peligro para el público. READ Incas se asocia con la agencia espacial europea para probar la impresión 3D en el espacio Auto-aislado en casa el Sr. Gosling dice que está “feliz” de poder ayudar a los científicos que han tomado “muestra tras muestra”. Pero llamó a la destrucción de sus patos el “camino superior”. Dos de los patos mascotas de Alan Gosling tuvieron que ser sacrificados después de un brote de gripe aviar (Foto: Familia Gosling / SWNS) Él dijo: Creo que no cuidar la vida silvestre es el mayor problema hoy y he estado haciendo todo lo posible para cuidar la vida silvestre. “Lo que les pasó a los patos fue exagerado, sabía que ellos sabían lo que estaba pasando”. Se ha identificado al padre de los contactos personales de tres niños, incluido cualquiera que fue a su casa, y la Agencia de Salud del Reino Unido dijo que “no había evidencia” de que la infección se hubiera propagado a nadie más. La nuera de Gosling, Ellesha, de 26 años, y su esposo Richard, de 47, no han podido verlo desde la explosión porque tuvo que aislarse para evitar que se propagara. Ellesha dijo que las últimas dos semanas han sido “un infierno para esta familia” y les dijo a los oficiales que vestían ropa Hazmat que les rogó que no los mataran porque sus patos eran como sus “amigos íntimos”. La madre de un hombre de Cranbrook, Exeter, dijo: “Vio que todos sus patos habían sido sacrificados y eran como sus amigos más cercanos. El Reino Unido se ha visto afectado por un brote récord de gripe aviar que ha matado a más de 500.000 aves cautivas en los últimos meses (Foto: PA) READ Ontario convierte dos autobuses GO en clínicas móviles en un nuevo esfuerzo para aumentar la inmunidad “Nos llamaba a menudo y nos preguntaba qué decían los médicos, pero no podíamos responder a preguntas cuya respuesta no conocíamos”. Los patos almizcleros conocieron por primera vez al Sr. Vivían en un lugar público cerca de la casa de Gosling. Comenzó a alimentarlos y finalmente se hizo amigo durante muchos años para poder llevarlos a su propiedad para vivir. Ellesha dijo que comenzó a notar que unos días antes de Navidad, muchos de ellos estaban enfermos. Después de que soplara el viento de DEFRA y APHA, más de 100 patos que vivían en su casa fuera de la casa de Allen fueron asesinados a tiros en un intento de evitar que se propagara después de Navidad. A pesar de sus argumentos en contra, 20 patos que vivían con él en su casa fueron sacrificados por un grupo que vestía trajes Hazmat el día de Año Nuevo. Ellesha dice que se tomaron varias muestras para su padrastro, aunque todavía no se han confirmado todos los resultados para la familia. Se les dijo que la prueba del virus del resfriado común resultó positiva y una de las pruebas del virus de la gripe aviar resultó positiva. También: gripe aviar

Una de las pruebas resultó ser la cepa H5N1, pero la familia se muestra escéptica ya que las tres pruebas de influenza aviar dieron negativo. Si bien el exterior de la propiedad se limpió parcialmente, el Sr. La familia dice que el interior de la propiedad permanece contaminado hasta que se confirme que Gosling no está infectado. La familia quiere que el interior de la propiedad no esté contaminado porque temen que su salud se haya deteriorado, pero a pesar de sus apelaciones dicen que esto aún no ha sucedido. READ El Papa se encuentra muriendo en Roma en el proceso de sus deberes Dicen que le dijeron a Allen que pagara para limpiar el interior de la casa, otro golpe para el jubilado. Como su salud es preocupante, ahora se están ahogando por no poder mantenerlo o verlo en el dolor de perder a sus mascotas. El caso se produce dos años después de que los temores de un brote del virus se extendieran al Reino Unido. El Reino Unido se ha visto afectado por un brote récord de gripe aviar que ha matado a más de 500.000 aves cautivas en los últimos meses. Pero el riesgo para la salud humana de la gripe aviar es muy bajo, y los expertos dicen que el riesgo para la seguridad alimentaria es bajo. El profesor Mike Tildesley, profesor de modelado de enfermedades infecciosas en la Universidad de Warwick, dijo: “Esta es una buena noticia, pero su punto clave es que las infecciones humanas por H5N1 son muy raras y siempre ocurren como resultado de un contacto prolongado. Con pollo ”, dijo. “No hay evidencia de que el H5N1 continúe propagándose de persona a persona, por lo que no considero que esto sea un riesgo significativo para la salud pública en este momento”. Póngase en contacto con nuestro equipo de prensa enviándonos un correo electrónico a [email protected] Y para historias como esta, Vea nuestra página de noticias. Conoce tu necesidad

