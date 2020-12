Último récord de Messi, la Copa del Rey y muchos más

Desde los últimos resultados de La Liga Santander hasta el nuevo récord de Lionel Messi hasta el inicio de la Copa del Rey, fue la semana más ocupada del mundo del fútbol español y aquí se resumen las mejores historias.

Ambos están liderados por el Madrid

Atlético de Madrid y Real Madrid lideran la tabla de La Liga Santander después de la jornada 14, con 29 puntos cada uno. El Atlético sigue en una posición fuerte ya que tiene dos partidos más en la mano, pero después de que el Atlético venciera a la LC CF por 3-1 este fin de semana, el Real Madrid se enfrentará a la SD.

Messi coincide con Pele

Lionel Messi marcó el 2-2 ante el Valencia CF este fin de semana, cuyo gol fue el 643 con el FC Barcelona. Este es un número especial porque Messi ha igualado los goles del Santos de Pelé, el récord de más goles con un club. Brasil felicitó a Argentina por este logro. Escribió: “Sobre todo, felicidades por tu hermosa vida en Barcelona. Historias como la nuestra, que han amado al mismo club durante tanto tiempo, lamentablemente son muy raras en el fútbol. “

Acción de Lionel Messi ante el Valencia

Todas las páginas de Lalika Santander avanzan en la Gopala del Rail

La Copa del Rey 2020/21 entró esta semana en la 16 convocatoria de La Liga Santander, con la excepción de cuatro rivales de la Supercopa. Los 16 jugaron contra rivales de ligas bajas y 16 avanzaron a la siguiente ronda, que tendrá lugar en enero.

Messi y Ramos construyen FIFPro XI

El FIFPro XI, uno de los mejores futbolistas del mundo del año pasado, fue anunciado la semana pasada e incluye capitanes tanto del FC Barcelona como del Real Madrid. Lionel Messi ha sido añadido 14 veces, mientras que Sergio Ramos es la undécima vez en el equipo de ensueño de este año.

Grave lesión de Vincent Ibora

El Villarreal CF y el fútbol español recibieron una triste noticia esta semana, ya que se confirmó que Vicente Ibora ha sufrido una grave lesión del ligamento cruzado anterior y se perderá varios meses de acción. El mediocampista empezó bien la 2020/21, lo que supuso un gran revés para él y su equipo.

Vicente Ibora

200a aparición de Luis Suárez

El Atlético de Madrid venció a la LCF por 3-1 el sábado para enfrentarse a Luis Suárez en su partido número 200 de La Liga Santander. Marcó la ocasión con un doblete, lo que significa que tiene 152 goles en sus primeras 200 apariciones en el primer vuelo de España, lo que es una increíble tasa de goles.

Luis Suárez adelantó al portero del Elch

Getoff vuelve a los caminos del éxito

El 17 de octubre, F.C. El Getafe se ilusionó con el CF al vencer por 1-0 al Barcelona. Sin embargo, la racha invicta en siete partidos en Lalica Santander supuso la victoria por 2-0 sobre el Cádiz CF el domingo. Esta es su primera victoria de liga en los dos meses transcurridos desde el 17 de octubre. Esto es muy bienvenido para el entrenador José Portalus.

Asian Illarmondi volvió a la lista de equipos

El asiático Illarmondi se incorporó la semana pasada a la plantilla de la Real Sociedad, lo que es una buena noticia para el capitán del club vasco. Ha tenido que pasar por tres actividades diferentes desde que se lesionó en agosto de 2019, pero hay luz al final del túnel. Aún no está listo para regresar al campo, pero se acerca cada vez más.

Sorteo de los octavos de final de la Champions League

Los cuatro españoles que entraron en la Champions League esta temporada siguen con vida, averiguando esta semana a quién se enfrentarán en octavos de final cuando comiencen los nocauts en febrero. El FC Barcelona se enfrentará al PSG, el Atlético de Madrid al Chelsea, el Sevilla FC al Borussia Dortmund y el Real Madrid al Atlanta.

Los equipos de la Europa League también están conociendo su destino

Todos los equipos de la Europa League de Lalica Santander todavía están involucrados en ese torneo y han aprendido quién los elegirá a continuación. Granada CF vs Napoli en los últimos 32 empates, Real Sociedad vs Manchester United vs Manchester United. Villarreal C.F. contra Salzburgo.