UFC-Que Choisir deplora un nuevo tipo de estafa telefónica

La Asociación de Consumidores advierte a los estafadores que se hacen pasar por Orange que lo mantengan al teléfono el mayor tiempo posible.

La vigilancia sigue siendo esencial para las llamadas telefónicas. UFC- que elegir Relata la aventura de Giselle, de 88 años, que la ha capturado ‘Nueva forma de estafa de números de tarifa premiumDe hecho, recibe una llamada de un empleado de Orange, que parece saberlo todo sobre sus suscripciones de telecomunicaciones y habla francés con fluidez, este último incluso le dice que no es más que una llamada para verificar su línea y le pide que la llame. Entonces su hija le dice que él está detrás. 40 minutos de espera, terminó colgando, pero la persona la llamó y le dijo que se quedara en la línea ”. Luego de decirle que todo estaba gratis, la consejera pasó a las amenazas de que se volviera. apagar su teléfono y la televisión si no lo hacía.

Después de 6 llamadas en tres días, resultó que estaba pagado y mostró una factura de teléfono de Giselle de 355 € fuera del paquete para llamadas a África. El objetivo de la llamada “asesora” era simplemente animarla a permanecer en línea el mayor tiempo posible y recuperar parte del dinero que se facturó a través del sistema de pago.

UFC-Que Choisir explica señalando el resurgimiento de este tipo de fraudes, a veces desde Lesotho, Liberia o Burundi, y el número también puede variar, comenzando con 00, el prefijo internacional. Las apelaciones son casi en vano, explica la Asociación de Consumidores, porque Orange solo acepta indemnizaciones caso por caso.

El consejo de la asociación es simple: no devuelva la llamada. Tenga cuidado con los mensajes que le piden que vuelva a marcar un número determinado, pero también con las llamadas que lo hacen permanecer en el teléfono durante mucho tiempo. En caso de duda, contacte directamente con la empresa a través del servicio de atención al cliente para confirmar la licitud de la solicitud. Y no devuelva la llamada a un número desconocido cuando haya perdido la llamada. Un último consejo, los operadores a menudo brindan la capacidad de bloquear todas las llamadas a números de tarifa premium y en el extranjero, no dude en llamarlos o utilizar estos servicios. Para suscriptores gratuitos, te lo presentamos aquí. Acción a realizar.