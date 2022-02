Ucrania: Este argumento de Putin fue retomado por los candidatos presidenciales

“Cuando se derrumbó la Unión Soviética, la OTAN prometió a los rusos que no se expandiría hacia el este. Esta promesa no se cumplió”, denunció Jean-Luc Mèlenchon en una rueda de prensa el 22 de febrero. Ese hecho hay que tenerlo en cuenta”. Sin embargo prometió .

sí Los partidarios del Kremlin están muy asustados. , Algunos candidatos presidenciales en Francia intentaron justificar esta estrategia agresiva, señalando que no estaríamos allí si Occidente y especialmente la OTAN hubieran cumplido su “promesa” de no expandirse hacia el Este en la década de 1990. Un argumento, de hecho, se presta al debate.

Ucrania – En diplomacia, tenga cuidado con las promesas no escritas. E incluso para los que lo son. Desde entonces todos los ojos han estado puestos en el Este. Vladimir Putin optó por oponerse a Occidente reconoce el 21 de febrero Independencia de los separatistas prorrusos En Ucrania y Orden sus fuerzas Entrar en territorios separatistas.

Inicialmente se planteó un argumento, tomado directamente de la boca de Vladimir Putin. 18 de marzo de 2014 Para justificar la anexión de Crimea por parte de Rusia: “Nos mintieron en muchas ocasiones, tomaron decisiones a nuestras espaldas y nos dieron lo justo. Se expandió al este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y estableció infraestructura militar a lo largo de nuestras fronteras.

Una acusación que renovó el 1 de febreroUna charla. “Nos engañaron, nos engañaron. Nos aseguraron que la infraestructura de la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este. Dijeron una cosa e hicieron la contraria.

La verdadera promesa del secretario de Estado de EE.UU.

¿Los occidentales realmente engañaron al gigante ruso al romper su palabra?

Para comprender mejor la situación, volvamos a la caída del Muro de Berlín en 1989. El futuro de la Alemania reunificada está entonces en discusión, y una de las grandes preguntas es si permanecerá neutral o integrada en la OTAN. El presidente ruso Michael Gorbachev tiene grandes reservas y temores Desequilibrios militares y estratégicos en Europa.

Para aceptar a la Unión Soviética, el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, asegura a Mijaíl Gorbachov que “la actual jurisdicción militar de la OTAN no se extenderá ni un centímetro hacia el este”. en realidad fue certificado Documentos surtidos (En inglés), Actas de reuniones de documentos estadounidenses, soviéticos, alemanes, británicos y franceses. La gloriosa promesa fue así especialmente diseñada. Declaraciones similares se hicieron varias veces, incluso durante estas conversaciones.

El gran “error” de Gorbachov

¿Mintió la OTAN? Aquí es donde las opiniones difieren. De hecho, hay muchos factores a considerar. Por un lado, el compromiso de Baker de no extender a Gorbachov hacia el Este se hizo en el marco del debate sobre Alemania y la GTR, y sólo en ese marco. El texto final, el Tratado de Moscú, firmado el 12 de septiembre de 1990, se refiere efectivamente a la “prohibición del despliegue de fuerzas armadas distintas de las alemanas en el territorio de la antigua GTR”.

Esta promesa no pudo inquietar a las naciones del Este porque no pudieron predecir en ese momento la caída de la Unión Soviética y la desintegración de los países del bloque soviético. “En ese momento, tenía sentido. La Unión Soviética y sus aliados no colapsarían hasta 1991. La idea de expandir la OTAN a Europa Central y del Este era irrelevante, y solo estábamos hablando de la RDA”. Francia Información Co-investigador en Jean-Sylvestre Mongrenier Compañía de Tomás Moro.

Finalmente, es especialmente chocante para Rusia: esta promesa de “no moverse ni un centímetro hacia el este” no aparece en ningún discurso oficial. Los relatos de los debates entre los soviéticos y sus principales comentaristas occidentales sólo se conocen en “memorias”. “No hay necesidad de confirmar por escrito estas obligaciones más allá de una duda razonable de que Gorbachov cometió un error”, señala Charles Thibaut.IRIS.

La OTAN juega con las palabras, Moscú fuma

Vladimir Putin lo sabe muy bien. En julio de 2015, cuando se enfrenta al director estadounidense Oliver Stone, surge la pregunta. El presidente ruso luego “pinta” “una sonrisa” y dice:

“Nada estaba escrito. Fue culpa de Gorbachov. En política, muchas veces se violan las garantías en el papel, pero todo debería estar por escrito. Gorbachov solo discutió con ellos y consideró suficiente esta palabra. ¡Pero las cosas no suceden así!”

se publicó una entrevista Conversaciones con PutinEscrito y citado por Oliver Stone (Albin Michael, 2017) El mundo diplomático.

Los argumentos de la OTAN se basan en lo mismo. En 2014, enfrentó el estigma de que Putin se anexó Crimea. Revista de la OTANEn una petición escrita por Michael Ruhley, jefe del Departamento de Seguridad Energética, un “mito”, un ” La llamada promesa”: “Nunca ha habido un compromiso político o legal por parte de Occidente de no extender la OTAN más allá de las fronteras de la Alemania reunificada”.

Si la OTAN rompe una promesa no escrita, rompe las promesas firmadas por Rusia

Si bien la promesa hecha a Gorbachov no fue para engañarlo, lo cierto es que la caída de la Unión Soviética y la desintegración de Yugoslavia cambiaron por completo las cartas y abrieron nuevas perspectivas. En particular, desde 1975, la Carta de Helsinki garantiza el derecho de cada país a elegir su propia alianza, recordando a IRIS.

Sin embargo, la caída del bloque soviético no significó la desaparición de Rusia, que luego se convirtió en la Federación Rusa, ni rompió las obligaciones morales de los miembros de la OTAN hacia ella.

Si la cuestión por parte de la OTAN sobre el incumplimiento de sus promesas es digna de debate, ni siquiera se planteará por parte de Rusia. Vladimir Putin violó sus propias obligaciones, que estaban bien escritas en el Memorándum de Budapest de 1994. Este último garantizaba la integridad territorial de Ucrania. Una promesa fue pisoteada en 2014 por la anexión de CrimeaFinalizó el 21 de febrero de 2022, Como los acuerdos de Minsk.

