TV: Pierre Menace va al ataque

Dejando que su abogado se expresara, Pierre Menez no quiso permitirse hacerlo cuando estaba callado en las redes sociales, especialmente en E.A. Respecto a los deportes.

Con el paso de las semanas, Pierre Menace evita la polémica creada por sus revelaciones sobre su comportamiento contra muchos periodistas, entre ellos la directora del documental, Mary Portalono ”. No soy puta, soy periodista Después de una visita catastrófica a Cyril Hanouna, Star Adviser + de Canal se dio cuenta de que es seguro ocuparse de las comunicaciones de su abogado. Equip señaló su lado y dijo que si ninguna de las mujeres involucradas se había quejado, hasta la fecha, el abogado de El asesor de fútbol más famoso de Francia ha dejado claro que no es así.

Desde el mejor ataque defensivo, Master Arash Derambersch, Pierre Menas y E.A. Ha revelado que planea ir a los tribunales por un incumplimiento de contrato entre deportes, y las voces francesas de la popular marca de lanzamiento de juegos de la FIFA, incluida Menace, pronto anunciaron que concluirían su contrato a través de Twitter. Para el abogado de la consultora de Canal +, todo esto suena a tonterías. En el paquete No toques mi televisorEl maestro Arash Derambarsh también respondió a los que atacaron al ex hombre fuerte del Canal Football Club. ” El Tribunal Público no es Twitter. Condeno enérgicamente lo que ha hecho Electronic Arts. Con mi colega Nicola Repot, los vigilamos. No lo he visto, pero tal vez ese sea el momento, no debería cancelar un trato en Twitter. No criticamos los hechos a los que se puede culpar. Esto no es correcto. Les avisamos, les pedimos cuentas, y si no responden es citación “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces.