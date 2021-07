Túnez – Cayó la mentira de los tunecinos que se negaron a vacunarse … ¿Qué más pueden encontrar?

Por







¡Un rayo de luz! Se espera que el circo, causado por la extraña decisión del exministro de Salud de lanzar una campaña de vacunación para todos los visitantes sin una cita previa, tenga un efecto dramático en el número de víctimas en epidemias y en todas las regiones, y los tunecinos no logran llevar a cabo la campaña y acusar a Túnez de no llevarla a cabo. Tenía derecho a exponer las mentiras totales de sus diputados.

En lugar de sospechar que estaba cavando su propia tumba, el exministro emitió un comunicado diciendo que sería peligroso para él y que habría expuesto un lado de sus mentiras.

De hecho, la multitud, que se había reunido desde las primeras luces del Eid, ha llegado a desmentir sus alegaciones y las alegaciones del ciudadano que se resiste a vacunarse. La emoción vista hoy frente a los centros de vacunación ha dejado al descubierto esta mentira.

De hecho, Túnez, como siempre, se ha mostrado reacio durante mucho tiempo a lanzar una verdadera campaña de sensibilización y se ha ocultado, sin ser uno de los primeros países en ordenar vacunas. Detrás de la aplicación digital, se manipuló el popular “Evax.tn” para reducir el número de pacientes que necesitaban ser vacunados.

Pero, ¿por qué no hay suficientes vacunas hoy? Porque no paramos de anunciar la llegada de cientos de miles de volúmenes de países amigos. Bueno, muy simple, porque el ministro, no importa qué ministro sea, confuso en sus cálculos, confuso entre las escalas, de hecho, entregado y anunciado por los Aliados, aún no ha llegado.

Además, el exministro buscó justificar la caducidad de un número limitado de vacunas chinas y británicas, que anteriormente habían sido negadas por los ciudadanos. Es por ello que ayer hizo este anuncio, destacando que en estas jornadas de puertas abiertas vamos a brindar estos dos tipos de vacunas. Una vez más, los tunecinos lo sorprendieron y volvieron a negar sus acusaciones.

Entonces, ahora que ha caído la primera mentira sobre la renuencia a vacunar a los tunecinos, la segunda mentira y la información sobre su negativa a recibir algún tipo de vacuna, ¿qué pueden encontrar estas mujeres y madres en el ministerio? ¿Explicar los fallos de la sanidad, la campaña de vacunación y culpar a los tunecinos como de costumbre?

