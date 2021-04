Tu iPhone te notificará si alguien te espía a través de AirTake

Su iPhone puede notificarle si alguien tiene una iniciativa en su poder para espiarlo. Sorprendentemente, Apple ha implementado medidas de precaución para proteger la privacidad del usuario.

Siguiendo la configuración del texto principal IPod Pro 5G, A iMac M1 Y estoApple TV 4K, Apple finalmente ha anunciado Airtracks, balizas Bluetooth capaces de rastrear objetos. Airtake, que cuesta 35 euros la unidad, ahora te permite perder tus llaves, tu bolso o tu billetera. Buscar mi aplicación integrada en el iPhone y el iPod de forma predeterminada donde se encuentra cada elemento. Para obtener una localización ultraprecisa, Sin embargo, debería haber invertido en iPhone 11 o iPhone 12.

Después del discurso de apertura, Apple aclaró los eventos de la aplicación para airtacks. Estas etiquetas son una alternativa a las etiquetas inteligentes de Tile y Samsung Dirigido solo a encontrar objetos. Los rastreadores no están diseñados para rastrear a sus hijos o mascotas.

¿Cómo evita Apple espiar AirTax?

Aparentemente, Apple espera que a algunos individuos maliciosos les guste. Usa tachuelas para espiar a un ser querido, Por ejemplo, deslizando una etiqueta en su mochila o bolso. Apple ha integrado un sistema de seguridad para evitar que los usuarios espíen su estado.

“Con AirTake, nadie puede seguirte sin que lo sepas. Si la toma de otra persona termina en tu posesión, Tu iPhone lo detecta y te avisa“ Apple promete en su sitio web oficial. Si la baliza está bien escondida (por ejemplo, en el forro de su bolso o en su maleta), sonará un tono de llamada si no puede encontrarlo. “Después de un tiempo, si aún no lo has encontrado, este airtake comienza a sonar para advertirte de su existencia” Cupertino explica al gigante.

En el mismo caso: AirDecs son compatibles con Android, pero solo en un escenario

Cabe señalar que este sistema de seguridad está reservado para usuarios de iPhone. Un teléfono inteligente Android no le permitirá saber si sus pertenencias son herméticas. Por otro lado, La baliza comienza a sonar automáticamente tan pronto como el iPhone del propietario se retira.. Por lo tanto, es imposible controlar sabiamente la condición de un ser querido.