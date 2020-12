Trzaskowski: el sitio analiza la confiabilidad de un nuevo programa

Trasaskovsky fue preguntado en Bolchevik News al referirse a una entrevista reciente del líder del PIES Jaroslav Kokzyasky para Ryspospolita si la visión del PO se ha vuelto más izquierdista. “La etapa fue muy bruscamente hacia la izquierda, hacia el extremismo de izquierda, lo que nos sorprende un poco”, dijo Pice en una entrevista diaria.

“¿Qué significa visión de izquierda? ¿Y Jaros W Kokzyaski es de derecha hoy?” – Preguntó Traskovsky. Dijo que los partidos deben dividirse en partidos “europeos, progresistas, abiertos” y “populistas, cerrados, basados ​​en los campus de sus líderes”. Como señaló, las divisiones entre izquierda y derecha ahora se están difuminando.

La televisión pública “quiere convertirlo en un izquierdista”, dijo Trasaskovsky. “Soy un hombre de centro, soy un hombre de visión clara, tengo mucho respeto por la tradición, todo esto es una tormenta en un vaso de agua”, argumentó.

La plataforma Cívica “apunta a gobernar Polonia, quiere recuperar la confianza de los polacos, quiere entre un 35 y un 40 por ciento”, dijo. Trasaskovsky describió la plataforma cívica como un partido central, que consta de puntos de vista ligeramente más izquierdistas y un poco más conservadores. “Somos ante todo un partido europeo y abierto”, declaró.

“El ex director del Ministerio de Relaciones Exteriores y uno de los fundadores del sitio, Andrzej Olezhovsky, en una entrevista con el semanario en línea” Wprost “describió al PO de hoy como una fiesta” sin un plan claro, la visión de Polonia después del PiS “. “Y las discusiones sobre el nuevo programa Credo están actualmente en curso.

“Por otro lado, el respeto por el estado de derecho, la actitud hacia la tradición, el tema de la no entrada en la cosmovisión de los ciudadanos, el tema de los partidos no políticos, debe determinar qué opiniones debe tener alguien e imponer su voluntad y el pastel, así de claro está”, enfatizó Traskovsky.

“Habrá una reputación política precisa y nueva. Estamos trabajando en el proyecto. Tenemos tres años para prepararnos para las elecciones. Empezamos a trabajar muy duro porque realmente necesitamos convertirnos en profesionales”, declaró.

Cuando se le preguntó qué era esta industrialización, Trasaskovsky dijo: “Primero, la creación de firmas consultoras, basadas en sus resultados en datos bien pensados, para tener proyectos de ley precisos, como lo hemos hecho, por la mierda”. “Tanto la Alianza Cívica declaramos cómo queremos hacer esto en el movimiento Wspólna Polska. Y en el movimiento Polaco Unido, queremos identificar plenamente las necesidades de las mujeres y los polacos polacos. Queremos encontrar lugares donde la resistencia sea débil”, agregó.

Antes de las elecciones, Trasaskovsky anunció que el PO definiría su “posición sobre los temas más importantes”.

También se preguntó al vicepresidente de Plataforma Cívica (PO) por la valoración de Grecors Sketina, exlíder de esta creación, de que el proyecto Wspólna Polska “no existe hoy”.

“Grosscore Shetina no ha estado involucrada recientemente y probablemente no ha estado involucrada en la vida del partido porque es crítica todo el tiempo. Solo diré esto. Me sorprende que esté tan preocupada por el movimiento”, respondió Traskovsky.

“Hemos dejado claro lo que vamos a hacer. No es un partido político, sino principalmente un proyecto para generar confianza. Hemos hecho mucho con Kovit en esta medida, lo que significa que contamos con el asesoramiento de expertos que nos ayudarán a formular demandas claras para el gobierno. 250 Gobierno local polaco que envió una carta a la Comisión Europea Hemos preparado la iniciativa de las autoridades, que demuestra que no queremos ir contra la pared como el gobierno y que no estamos dispuestos a renunciar al dinero europeo. El gobierno debe elaborar planes muy específicos a la hora de recoger firmas para proyectos de ley para los ciudadanos “, dijo Traskovsky.

El 17 de octubre, Traskovsky inauguró su movimiento “Wsp Pollna Polska”. Hizo hincapié en la necesidad de “crear un conjunto de valores, deseos y sueños comunes a las mujeres y los polacos polacos”. Junto al movimiento, también anunció la creación del sindicato “Nova Solidarno”, dirigido principalmente a los autónomos.

