Truth Social, la red social lanzada por Donald Trump, no gusta

Un golpe a la plataforma de redes sociales de Donald Trump que solo ha atraído 1,2 millones de instalaciones.

En febrero, el expresidente estadounidense Donald Trump Lanzó Truth SocialSu propia red social. ¿Objetivo? En represalia por Twitter y Facebook, que lo han bloqueado desde los ataques del Capitolio y las denuncias de fraude electoral en 2020.

Bajos registros y poco tráfico

A pesar de su lanzamiento, un mes después de su lanzamiento, Truth Social ha bajado en las calificaciones de descarga en la App Store de EE. UU. De hecho, la aplicación ha estado durante algún tiempo en la parte superior de las descargas de la App Store. Ahora ocupa el puesto 173.

Estos números provienen de analistas de la empresa tecnológica. torre de sensores Obviamente, hoy, Truth Social solo se instala en 60,000 iPhones cada semana. Stephanie Chan, estratega de Sensor Tower, dijo que es 93% en el lanzamiento hola hola. De hecho, durante la primera semana, la compañía registró 870.000 instalaciones. Para empeorar las cosas, la audiencia de The Truth Social se redujo a 300.000 visitas por día.

Donald Trump ve el color rojo

La torre de sensores supervisa el rendimiento y los datos de la aplicación. Este análisis de Truth Social llega casi un mes después de que fuentes cercanas al expresidente de Bestia diaria Se quejó de la aplicación desde su lanzamiento. Según los informes, aludió a la prensa negativa sobre Truth Social y la falta de usuarios. «Qué diablos está pasando» Habría gritado más precisamente Donald Trump.

Para el expresidente, esta red social es una venganza que se debe hacer. Además, se invirtieron $300 millones en su creación. Obviamente, dijo, esta aplicación fue una respuesta a la llamada prohibición de «libertad de expresión» impuesta por estas dos plataformas y tenía como objetivo liberar a sus usuarios de la «tiranía de las grandes tecnologías». Una tarea un tanto engañosa cuando vemos los números que reporta la torre de sensores.

Algunas suposiciones

El tráfico relativamente bajo puede explicarse en parte por la cola de Truth Social. Como recordatorio durante Inicie la aplicaciónDecenas de miles de personas han sido puestas en lista de espera. Esto es mientras la aplicación enfrentó dificultades técnicas.

Aún más sorprendente, desde el 21 de febrero, el propio ex presidente no ha publicado una sola publicación. Su hijo mayor, Donald Trump Jr., asumió el cargo recién el 30 de marzo. Por último, pero no menos importante, la plataforma actualmente solo está disponible en dispositivos iOS y solo en los EE. UU. Esto limita el potencial general de la nueva base de usuarios. Tenga en cuenta que tampoco funciona en un navegador web, lo que permite obtener algunos usuarios de Android.

