Tres días después de la erupción, las islas de Tonga quedaron aisladas del resto del mundo.

Vista aérea del daño causado a la isla de Nomuka en Tonga por un avión militar de Nueva Zelanda el 17 de enero de 2022. Vía Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda / Reuters

tomó cuatro días Primeras fotos aéreas Proporcione una descripción general de la catástrofe gemela que azotó las islas de Tonga el sábado 15 de enero, cuando el volcán Hanga Tonga-Hunga Ha’boy entró en erupción y provocó un tsunami. Las imágenes, en gris, fueron difundidas el martes y revelan espantosos daños materiales, pero brindan poca información sobre las más de 100.000 personas, aún casi desconectadas del mundo. Solo unas pocas transacciones raras se realizan por teléfono satelital.

“La ausencia de noticias de tus seres queridos es muy dolorosa. No sé dónde está mi padre y dónde están mis familiares. Me paso los días en las redes sociales entendiendo la situación. Mi familia no sabe lo peligroso que es este volcán., testifica Uelenitoni Tu’ulakitau, una voz blanca, una abogada de ascendencia tongana que vive en Australia. Todas las conexiones telefónicas y de Internet se cortaron después de la erupción. El cable submarino que conecta el archipiélago con el resto del planeta a través de Fiji resultó dañado. Su reparación puede demorar varias semanas cuando las conexiones internas se restablecen parcialmente.

Un informe provisional del miércoles mostró que tres personas, incluido un británico de 50 años, habían sido arrastradas por el agua después de intentar salvar a los perros de su refugio. Si hubiera una posibilidad de empeorar, el número habría sido aún mayor. En los últimos días, ha sido motivo de especial preocupación para los habitantes de la zona de Habai que se han asentado en las islas bajas, a unos diez kilómetros del volcán. El martes por la noche, el primer comunicado de prensa decía que el gobierno de Tonga había establecido contactos y que los primeros equipos de rescate, agua, alimentos y tiendas de campaña habían sido enviados al lugar en barco. , especialmente en las islas del mango. Y Phonofua, donde viven unas cien personas. Todas las casas en el mango fueron barridas por la ola. En Phonofua, solo había dos de ellos de pie. Los trabajos de evacuación han comenzado.

densa capa de ceniza

La extensión de los daños fue revelada por imágenes aéreas tomadas por aviones espías militares enviados desde el centro satelital de la ONU UNOSAT y Canberra y Wellington. En estas escenas, las casas, las playas e incluso las plantas están cubiertas por una densa capa de ceniza. Los colores del cielo se han volado. Todo tomó tonos sepia. La isla de Tongatabu, 65 km al sur del volcán, en la capital Nuku’aloba, también sufrió graves daños. Se inundaron casas y edificios turísticos en la costa oeste. Los caminos son intransitables. Las pistas del aeropuerto quedaron enterradas en cenizas y rocas bajo la lluvia. Las operaciones de limpieza están en marcha, lo cual es esencial para que la asistencia internacional llegue a la gente.

