Treinta afortunados encontraron cuartos oscuros en La Palin, ¡abre la función #Cinemas!

La Pauline Cinema de Marsella, con una veintena de localizaciones en Francia, abre #Cinemas!

También existe una gran preocupación por el futuro de la distribución de películas secretas. “Estamos retrasando la reapertura, lo que puede ser muy difícil para los más vulnerables”, dice un director.

“¡Nos encantan los asientos traseros! Después de varios meses de salida forzada, para esta sesión especial en La Palin, rápidamente se retoman los hábitos de este domingo. Cine Por supuesto Zoo primero

Función Nacional # Teatros Abiertos. Su director, Thomas Ordonio, es el presidente y pionero de la productora Shellac. No hay duda de revisar las entradas, los asientos son gratuitos, pero detenga las entradas y recuerde las reglas de higiene: congele antes de ingresar a la sala, un asiento libre entre cada grupo de espectadores y use la máscara necesaria.

“Estuvimos en la última sesión antes de ser encarcelados, mira Chico rockero En Les Veritas, una dinámica, estamos aquí hoy para participar en una campaña de sensibilización ”, sonríe feliz Chandel, de 69 años, antes de ocupar su lugar. Vino con un amigo, se suscribió a la newsletter de La Paul y pudo aterrizar el precioso sésamo. Se han abierto treinta ubicaciones para reservas desde el anuncio de esta proyección especial de Regis Sauder Yo quería vivir allí, Que sigue los pasos

Novelista Annie Ernox En Sergey.

“Lucha colectiva” por los sitios culturales

“Es importante estar ahí”, continuó el director, que venía del barrio. “No es una lucha empresarial, es una lucha colectiva para abrir espacios culturales. Se hace eco de lo que está pasando”. Con ocupaciones en teatros. “Llevamos mucho tiempo esperando que los cines volvieran a abrir.

Thomas Ortono predice en su página que los grandes distribuidores vendrán a conocer lugares pequeños como La Bale. Él es el que cuenta: con un promedio de 15 películas lanzadas en rondas independientes cada semana, más de 400 películas esperan ser descubiertas por los espectadores. Congestión del tráfico que plantea el riesgo de afectar la cantidad de productos futuros.

244 días de vacaciones

Este fin de semana, se cumple un año desde que todos los cines cerraron sus puertas por primera vez, seguido de un cierre de 244 días. “Está empezando a tomar mucho tiempo, y ya está Sin conversación con el Ministerio de Cultura », Thomas Ortono se lanza para los espectadores que actualmente responden a la Operación # Cines abiertos. Sin duda ocupando el local a lo largo del tiempo, expresando enfado y demostrando que “el público y las salas pueden ser muy disciplinados”. “

“Mi esposa es maestra, pasa sus días en una clase con 40 niños, pero no puede llevarlos al cine. En este contexto, grupos de personas de todas las edades en Course Zoo Square disfrutan de este domingo soleado. No se requiere edición, por lo que estas dos películas consecutivas hablan por sí solas.