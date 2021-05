Tree: Nuevo sistema bretón de noticias seguro y respetuoso con el medio ambiente

“Si tomamos analogías agrícolas, la madera se utiliza de forma orgánica para digital. Debería decirse como una alternativa a la falta de respeto al medio ambiente”., Resumen El fundador de Dolman, David Godest, Una empresa con experiencia en marketing local. Junto con Samuel Le Port y Sophie Leklerk, lanzaron Treeball en abril de 2021, una aplicación de mensajería instantánea desarrollada en Saint-Grogo (Ille-ed-villano), En el norte Renz. Quieren hacer esto como alternativa a los gigantes de WhatsApp, Telegram y Signal “No europeos. Esta es una cuestión de soberanía digital, Promesa a David Godest. Ofrecemos a los usuarios franceses y europeos un sistema de informes que respeta los datos y tiene una dimensión medioambiental. “

Las noticias se han guardado durante una semana.

Para este último, Triple ejemplifica dos aspectos. En Indonesia, Madagascar o Camerún, gracias a su asociación con Planet Emergency Association, su contribución a los proyectos de plantación y deforestación es la número uno. Y la empresa Echo Tree, con sede en Brest – En Morbihan. La empresa invierte allí la mitad de sus ingresos. “Esto es más una ambición para el dióxido de carbono que una compensación de carbono”, Dice el cofundador. Ya se han plantado casi 16.500 árboles. “Estamos apuntando a millones de árboles en los próximos años”, Él continúa.

El segundo aspecto se refiere a la gestión y almacenamiento de mensajes en servidores, que es una actividad contaminante y que consume energía. “Por defecto, las noticias estarán en uso durante una semana. No tiene sentido que se envíe un emoji o una foto hace 5 o 6 años y no se volverá a leer ”, Explica el jefe de Dolman. Quién menciona: “La empresa no guarda mensajes, cifrado de extremo a extremo, metadatos o datos personales”. Los sistemas de información nacionales intercambian el legado con la Agencia de Seguridad (ANC) y utilizan un protocolo de cifrado público y de código abierto. Entonces, obviamente “A diferencia de WhatsApp”, Agrega David Godest.

Gratis para el público en general, pagado a los profesionales.

Su modelo de negocio también se diferencia de sus competidores. Aplicación de mensajería, disponible manzana Y Androide, Gratis para el público en general, pero pagadero a empresas y profesionales. En el futuro, las personas tendrán acceso a opciones adicionales y más cargadas (por ejemplo, un euro al mes) para aplicaciones altamente contaminantes como llamadas grupales o almacenamiento de mensajes antiguos.

“El gran desafío para los próximos días es convertir a la mayor cantidad posible de usuarios a Treball, Enfatiza David Godest, quien actualmente enumera algunos miles. Este es un pequeño gesto cotidiano que permite el uso responsable de la tecnología digital. “

Información adicional sobre https: //www.treebal.green/