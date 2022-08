Trasplante de córnea: la carne de cerdo como sustituto de los donantes humanos

La ceguera debida a enfermedad del estroma corneal afecta a más de 12 millones de personas en todo el mundo. Aunque el trasplante de tejido humano se ha practicado durante muchos años y da buenos resultados, el número de donantes es muy limitado y se requiere el trasplante dentro de los 7 días posteriores a la muerte con condiciones de almacenamiento requeridas dentro de los 7 días. Aproximadamente 1 córnea está presente en cada 70 pacientes, y la cirugía se realiza solo en los hospitales más grandes, lo que excluye a una buena parte de la población mundial de la que estas condiciones son inaccesibles. Recientemente, se ha desarrollado una córnea artificial, pero aún no ha recibido la aprobación de las autoridades sanitarias y está muy restringida al paciente.

Gran facilidad de uso

En la Universidad de Linköping en Suecia, el profesor Mehrdat Rafat y su equipo de investigadores realizaron un estudio piloto con 20 pacientes ciegos o casi ciegos que habían desarrollado queratocono. Objetivo: Utilizar colágeno de grado médico de piel de cerdo para restaurar su visión, ya utilizado en otros dispositivos médicos como la cirugía de glaucoma: este colágeno se denomina PPCDX (Bioengineered Porcine Construct, Double Crosslinked). Esterilizado y empaquetado, el implante se puede almacenar en un refrigerador durante dos años. La cirugía se puede realizar con láser pero también manualmente con un equipo sencillo: después de una incisión en la córnea, se coloca el implante y no se requieren suturas.

El implante, hecho de colágeno porcino, parece un iris humano.

Resultados alentadores

Este método logró mejorar significativamente la visión de todos los pacientes: 3 de ellos ahora tienen una agudeza visual de 20/20. La cirugía no es invasiva y no está sujeta a complicaciones: el tejido cicatriza rápidamente y 8 semanas de tratamiento inmunosupresor con gotas para los ojos fueron suficientes para prevenir el rechazo, en comparación con años de tratamiento durante un trasplante de un donante humano. Después de 24 meses de seguimiento, estos 20 pacientes no presentaron complicaciones.

Las ventajas del trasplante humano son considerables:

El trasplante autólogo está disponible de donantes humanos

La vida útil del implante antes de la cirugía es de 2 años (en comparación con una semana para el tejido humano).

Una operación no invasiva que requiere los mínimos medios técnicos

Cuidado postoperatorio ligero y corto

Se están realizando otros estudios para confirmar la eficacia de este método.