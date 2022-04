Tras su eliminación más importante, Henry rompió el silencio en Instagram

Notas fotográficas: DR Montage Pure Charts

El sábado por la noche TF1, 3,4 millones de espectadores asistieron al último episodio de Wars, perdiendo 500.000 interesados ​​en una sola semana. De todos modos, la competencia estaba en pleno apogeo y jugó el papel de sorpresas, música hermosa y tensión. Por la noche, se produjo una batalla entre Henry y Paul, que capturó a «Je vole». michel sardouTodos estuvieron de acuerdo. Una pequeña joya, era hermosa. No pero impresionante! reaccionado Florent BagneyMientras tanto, Bluff se sintió conmovido por la actuación de Amel Bent: Es cierto que Pauline. Pero es por Paul, Henry. Si lo usas, se irá volando. Tus dos voces se han convertido en una sola, cantaste como pocas veces te escucho, como lo llevas haciendo desde hace 15 años . Para Viani, que tiene que elegir continuar la aventura con talento, esa elección es real: Esta pareja me ha estado dando noches de insomnio últimamente. Porque, hasta el final, es muy difícil tomar una decisión entre ustedes. .

Cargando reproductor de Dailymotion…

«No estoy enfermo»

Ante esta alianza, Viani rediseñó dos candidatos Hace una semana, era difícil tomar una decisión. Vamos, que me estoy corrigiendo porque soy entrenador. De todos modos, ambos realmente me impresionaron. Traductor iniciado de «Tío» Antes de elegir a Paul, Henry fue eliminado. En las redes sociales, un hombre de 24 años de La Rochelle ha sido objeto de numerosos conceptos erróneos sobre la ceguera de los espectadores de «Indlbile» de Yseult. Bajo el influjo de la emoción, Viani inquietaba a sus pequeños camaradas. ¿Cómo estás, Vianí? Has perdido tus colores Nicos le tira Aliagos, mientras Amel Bent lo encuentra Todo . si, no estoy enfermo Respondió el cantante, cuyo El concierto se transmitió en DMC. El domingo pasado, antes de que la misión reanudara su curso.

Henry, que se ha enfrentado al revuelo en las redes sociales, ha estado callado para calmar las cosas. Será la mayor aventura de mi vida hasta la fecha. Estoy muy orgullosa de este viaje que acaba de comenzar, gracias a todos ustedes. El cantante escribió que tiene la intención de dejar «La Voz» Ganador y motivación para el futuro, enriquecidos por esta gran experiencia . Guapísimo jugador, Henry quiso agradecer a su entrenador Viani: Gracias por su apoyo y valiosos consejos. Gracias por tomarse el tiempo de charlar con mi pequeña familia durante el descanso, espero que tengan buenos recuerdos de ello. . Y le envió buenas noticias a Paul, por lo que continúa con su aventura de «La Voz»: Enhorabuena de nuevo por tu actuación, quiero que llegues lo más lejos posible. .