Tras su accidente, Aitken quiere un cambio en el spa

El 31 de julio, el spa-Francorschamps de 24 horas marcó un espectacular montón en Raidillon, conducido por Lamborghini Jack Idken Varios coches chocaron contra la pared. Este es el último de una serie de accidentes graves en esta parte del circuito belga, donde Antoine Hubert perdió la vida y en 2019 Juan Manuel Corea sufrió una grave lesión en una pierna en un accidente de Fórmula 2. En el WEC en 2018, durante el fin de semana Madevos Isaacian creó un anillo impresionante en el mismo lugar.

Jack Idken, por su parte, sufrió una fractura de clavícula y columna vertebral, y rápidamente dio la bienvenida a los cambios en el camino hacia la seguridad en los últimos años, y le encantaría ver una mayor adaptación en esta área. .

“En mi opinión, hicieron un buen trabajo en general y un cambio de rumbo muy rápido con la salida ciega”., Con análisis de Aitken Motorsport.com. “Fue sujeto a accidentes como el que vimos en el lado derecho del spa que se salió de control y se fue a la derecha por horas. Iba muy bien. Hay suficiente alojamiento y está lejos del camino a seguir. . “

“El problema fue el accidente que tuve cuando chocaste contra la pared de la izquierda. De hecho, creo que la distancia en medio del día, yendo hacia arriba, la pared de la izquierda no es suficiente. Nosotros sí. No hay tiempo para frenar el camino . “

“Ya he hablado con algunas personas del lado de la FIA para ver si puedo hacer algo desde el punto de vista del piloto. No soy el piloto del circuito. No sé cuáles son las dificultades para moverme atrás. Con la brecha del medidor, no es suficiente reducir la velocidad y puede haber empeorado las cosas porque el polvo seguirá bloqueando la vista.

Aitken se está recuperando ahora, y el equipo Williams, del que es piloto de reserva, espera con impaciencia si puede hacer el trabajo necesario en el simulador o asistir a una sesión de entrenamiento. Tutorial gratuito 1 él. Se le espera de Monza en la Fórmula 2, donde tuvo una temporada muy dura en el moderado equipo HWA, a pesar de que su buen historial en fórmulas de ascenso no consiguió un punto.

“Voy a operarme el cuello la semana que viene. Una vez que consiga la tabla, puedo empezar a entrenar de nuevo ahora o la semana que viene, así que no creo que me lleve tres o cuatro semanas. La columna está un poco más complicado porque no se puede hacer nada. Necesita descansar y el hueso se cura. El médico me explicó esto: hay que imaginar un poco de merengue aplastado esta vez mi columna está así “El escocés-coreano explica que George Russell puede dejar Williams a Mercedes y su futuro es incierto, ya que Nicholas Latifi aún no ha firmado para 2022.

“No se ha detenido nada por ahora, podrían ser dos cubos [libres chez Williams] O no. Nadie sabe qué planea hacer Mercedes con George; Quizás todavía no lo sepan. Hago mi trabajo como piloto de reserva y trato de ser lo más eficiente y útil posible en el simulador para que el próximo año sea la temporada más importante para todos. Williams ya está preguntando cuándo puedo volver al simulador porque estaba haciendo un buen trabajo allí y, lamentablemente, se redujo. Planeo volver en septiembre. “

Entrevista a Jonathan Noble