Tras la controversia de J’accuse, Roman Polanski está produciendo su nueva película, The Palace.

Roman Polanski, director de la película J’accuse, Produce una nueva película llamada Palacio. Un anuncio que podría renovar la polémica que lo rodea.

Continuará Escándalo de Caesars en 2021 Sobre su César a Mejor Director y Mejor Guionista, no esperamos volver a verlo en ningún momento Roman Polanski Liderado por una nueva película. Éxito de su película J’accuse Hubo muchas reacciones, Especialmente el director Celine Siamma Y actriz Adele Heinle, Sale de Saleh Blail en protesta e ira.

El complejo caso de Roman Polanski y el debate popular sobre la separación entre hombre y artista se había manifestado en todo el cine. Un debate que Roman Polanski no está listo para terminar porque está haciendo una nueva película.

“¡Polanski está lanzando una nueva película!”

El nuevo proyecto fue anunciado por el CEO de la productora italiana Roy Cinema, Paulo del Broco. Al parecer, Roman Polanski se refugió en Italia J’accuse Ya es un producto franco-italiano. Según el sitio italiano Movieplayer.it, Paulo del Braco justificó su decisión en rueda de prensa:

“Sé que el caso de Polanski involucra una controversia, pero solo nos interesa el arte. La calidad de sus historias y no su historia personal.

Asentar Polanski

El guión fue escrito por el amigo cineasta de Roman Polanski, Jersey Skolimovsky (Final profundo, Asesinato esencial) Y el título es Palacio. Este último huele a elegancia, que no son los primeros elementos que se anuncian en el guión, sino todo lo contrario. Este nuevo producto será el telón de fondo de un hotel de lujo en Suiza durante el día de Año Nuevo.. Parece que una película especial seguirá a muchos personajes durante este evento especial.

Sin embargo, según Paulo del Broco, no sabemos mucho sobre la actuación, ya que los detalles de la escena aún se mantienen en secreto:

“Recibí el primer borrador del guión hace unos días. […] No puedo dar más detalles porque no tengo el permiso de Roman Polanski. Un excelente director defiende su trabajo. Necesitamos disparar este otoño. “

¿Cómo resolver el caso de Roman Polanski?

Finalmente, el director de películas Piano Y Escritor fantasma No estoy seguro de cómo jubilarme. Caesar Academy ha excluido a 18 “miembros históricos”, pero también de ellos Academia Oscar, El cineasta, que ha sido acusado de numerosas agresiones sexuales, sin duda aprovechó para plantear su plan en cualquier otro lugar que no fuera Francia y Estados Unidos.. De lo contrario, No sabemos qué estrellas aceptarán unirse al elenco Por ejemplo, cuando a los actores les gusta Kate Winslet Ha dicho Perdón por ir de gira con él. Continuará …

A la espera de una serie de nuevos anuncios de Polanski, aunque es difícil hablar de su cine, sin mencionar sus casos legales, puedes ayudar Nuestra reflexión sobre el tema Polanski.