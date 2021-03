Toyota presenta Supra “Zarama Race Rock” Limited

Es posible que lo hayas olvidado en estos escasos tiempos en los que los grandes motores fueron prohibidos gradualmente en Europa, pero con la versión de cuatro cilindros, uno más. Toyota Supra Con seis cilindros BMW. Anunciando la llegada de una edición especial de la marca japonesa Jarama Racetrack, G.R. Supra por primera vez probado circuito etiquetado.

Disponible en marzo, se distingue por su tono azul específico “Horizon Blue”. Los bordes negros mate de 19 pulgadas cubren las pinzas de freno rojas. En el interior, los asientos eléctricos ajustables con calefacción están cubiertos con costuras azules en Alcantara, que recuerda el color de la carrocería. Ahora hay un inserto de carbón muy “clásico” en el tablero, que contiene el número de copias. Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, hay una conexión de teléfono inteligente Android / Apple, Security + Pack (hecho con muchas ayudas de conducción avanzadas) o navegación 3D.

Mecánicamente, no hay cambios: el 3.0 de 340 CV está acoplado a una transmisión automática de seis cilindros y ocho velocidades. El lanzamiento exacto y los precios aún no se han comunicado, pero no pasará mucho tiempo desde que el automóvil estará disponible para pedidos en marzo.