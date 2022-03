Tom le cuenta todo a Salom y Axel se pone a trabajar en Doble A (Resumen del episodio 362)

Resumen detallado del episodio 362 y spoilers (video), «Aquí empieza todo» antes del miércoles 23 de marzo de 2022. En tu serie diaria, Tom le cuenta a Salomé sobre su pareja y Axel se va a quedar con su tío por un tiempo.

Publicidad

Agarrar TF1

Publicidad

Aquí comienza el resumen del episodio 361 del martes 22 de marzo de 2022 Está en linea. Buena lectura

Avance «Todo comienza aquí»: resúmenes y spoilers del episodio 362 del 23 de marzo de 2022

Solal va a averiguar el secreto de Tom

Después de acosar a Tom con la noticia, Lena tuvo una reunión con el joven. Ella se acerca a él mientras Sol le cuenta todo sobre Ambrey Martin. Tom se da cuenta de que algo le pasó a esta chica y le asegura a Lena que estuvo mal. Le ruega a la joven que no le diga nada a Florence. Tom no podría haber imaginado su vida sin ella.

El joven va a las marismas y ayuda a Clare como oficinista. Tom dice que está dispuesto a hacer tareas ingratas sin discutir en absoluto, aunque comanda solo. Clara está de acuerdo. Florence está encantada de que Tom, a quien Sol no echa de menos, haya llegado y le examina la espalda con cariño. Curioso, le pregunta a Tom cuál es la naturaleza de su relación con Florence. Tom le explica que ella es una amiga de la familia. Pero Solal, por el contrario, piensa que están estrechamente relacionados. Tom se defiende y regresa al instituto. Salomé lo encuentra en el vestíbulo y nota su expresión triste. Decide contarle todo sobre su relación con Florence. Tom admitió haber estado en una relación con ella durante 4 años. Cuando conoció a Florence, él tenía 16 años y ella 41. Primero desaparecieron, pero finalmente salió a la luz la verdad. A los 18, se mudó con ella. Tom vivió una verdadera vida familiar con ella y sus hijos. Pero todo cambió después de que se unió al instituto. Sólo está Florencia. Si se entera de lo que le pasó a Amber, lo dejará. Pero Tom no podría vivir sin ella. Salomé le señala que ha estado mintiendo a todos desde el principio y que no funcionará para esa joven.

Trabajará en Axel

Al despertar, Axel se sorprende al encontrar a su madre Lola en el salón de Emmanuel y Constanza. Lola se sintió aliviada. Le preocupaba no sentirse bien. Axel cree que su madre vino a llevarlo a casa, pero no podía soportar ver a su padre. Lola admite que su marido la trató un poco mal, pero le señala a Axel que dañó el coche de la vecina. Pero el sobrino de Daisy cree que hizo lo que su padre no tuvo el coraje de hacer. Axel no podía soportar ver al vecino acosar a su madre de nuevo, y si volviera a destrozar su coche, lo volvería a hacer.

Lola luego se niega a dejar que Constance y Emmanuel dejen que Philip Axel vuelva a casa. Emmanuel cree que Lola debería decirle la verdad a su hijo, pero no quiere lastimar a Axel. Él les dice que la relación entre Philip y su hijo comenzó a deteriorarse cuando Axel se negó a hacerse cargo de la empresa. Lola le pide a Emmanuel que llame a su hermano, pero él se niega porque la relación entre ellos ya es muy tensa. Daisy y Constance luego proponen mantener a Lola en su posición hasta que Axel se estabilice. Emmanuel le confesó a su cuñado que quería a Axel. Su sobrino lo recuerda mucho a su edad. Lola señala que es una especie de problema. Cuando Philip ve a su hijo, ve a un pequeño Emmanuel.

Greg, Salome y Anas observan a Charlene y Axel en la clase de deportes de Cayton. Greg señala que el primo de su ex novia no es feo. Cayton les dice a Charlene y Axel que asistan a su clase. Y Axel es el mejor intérprete en la sesión de congelación. Reconoce que no tiene calificaciones. A menudo hacía este tipo de ejercicio mientras jugaba al rugby.

Daisy anuncia después de un tiempo que Axel puede quedarse con ellos. El joven pronto se da cuenta de que su padre no quiere verlo. Pero Daisyer le advierte a su sobrino que trabaje. La empresa no es Club Med. Entonces, sumergiéndonos en el eje doble A a partir de mañana.

Stephen Lanno admite todo a Deva

Stéphane Lanneau ahora lleva un audífono. Lionel quiere confesar a la policía que su padre provocó el accidente por su cuenta. Pero Stephen quiere salvar a sus hijas y se niega. Lionel está enojado con su padre y cuando Deva está a punto de ser expulsada, él la acusa de ser egoísta y Solomon corre peligro de ser castigado. Pero Stephen no cambió de opinión.

Deva ya no espera quedarse en el instituto. Ella piensa que ella y Soulman deberían progresar. Pero Salomón no pudo hacer eso. A él le gusta. A cambio, Deva le declara su amor, pero ella se decide. Mañana regresará a la India y continuará su vida allí. Soulimane intenta cambiar de opinión sin comprender su decisión. Pero Deva hace su voluntad.

Deva cocina la comida para la lección del viernes con Kelly y Lionel. Tenía la intención de agregar alcaparras a la receta, lo cual agradaría al Chef Kinot, pero no estaría allí cuando Claire probara la comida. Lionel admite que la joven tiene cosas que contarle a su padre sobre el accidente y él lleva a Deva a casa.

Empujado por Lionel, Stephen finalmente le confiesa la verdad a Deva. Él le dice que se ahogó poco después de que muriera su esposa. Y lo tomó para proteger a sus hijos. Pero actuar se volvió tan difícil que ni siquiera pensó cuando vio el auto. Pensó que era la única manera de detenerlo todo. Stephen quiere ir a contarle la verdad a la policía y, si es necesario, acudir en persona al prefecto para proteger a Deva.

Lionel luego le dijo a Grecia que no podía creer que su padre hubiera intentado suicidarse. Greg le aconseja a su padre que la anime a hablar con alguien y quedarse con él.

Solomon va a su habitación a ver a Deva. Inesperadamente, ella lo besa. Ella le quitó el suéter. Vikash llamó a la puerta mientras Soulimane intentaba quitarse el abrigo. Deva y Solomon se esconden en el baño. El arrepentido Deva le informa a Salomón que deben detenerse.

El tráiler aquí comienza del 21 al 25 de marzo de 2022.

Encontrar » Este es el comienzo de todo. De lunes a viernes a las 18:35 en TF1, pero también en streaming y repetición de MYTF1.