Tinder finalmente te permitirá bloquear a tus ex

Si usa aplicaciones de citas, puede ver el perfil de su ex. Todos estamos de acuerdo en que este es un mal momento. Tinder decidió solucionarlo lanzando una función que lo protegerá de este tipo de experiencias en el futuro.

Mientras aprendemos le Daily Mail, La popular aplicación de citas introdujo recientemente una opción para bloquear a tus ex. Pero tenga cuidado, el uso de esta función no se limita a sus viejas llamas. También se puede utilizar para bloquear a miembros de su familia o compañeros de trabajo.

Créditos de Unsplash

Antes de esta implementación, Tinder probó esta opción en India, Corea y Japón. En estos países, esta función ha tenido un gran éxito.

Controla tu experiencia en Tinder

Para Bernadette Morgan, gerente de Tinder, esta funcionalidad permite a los usuarios recuperar el control de la aplicación.

“Es posible que no podamos salvarte de los malos encuentros con el café, pero podemos darte un control adicional sobre tu experiencia en Tinder”., Dicho.

Esta aplicación es muy útil. Un estudio reciente de Tinder revela que más del 40% de los usuarios han visto a su ex mientras navegaban por el servicio. El 78% de ellos señalaron que no querían ver a sus exparejas en uso.

¿Cómo bloquear a tus ex?

Bernadette Morgan explicó que esta opción se coloca para ayudar a los usuarios a sentirse cómodos. Gracias a ella, Tinder espera brindarles un lugar donde puedan deshacerse de todas sus preocupaciones. La funcionalidad se puede encontrar en la configuración de la aplicación.

Muy fácil de implementar. Los usuarios solo deben guardar los contactos que no quieran ver en el servicio allí. Ya sea que estén en Tinder o no, ya no es probable que aparezcan en tus posibles coincidencias. Según la aplicación de citas, los miembros que han probado esta nueva opción ya han bloqueado una docena de contactos de su perfil.

La función llega pocas semanas después de que Tinder anunciara que usaría una insignia para determinar si un usuario ha sido vacunado. En este punto de Govt-19, este tipo de información es esencial.