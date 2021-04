Thor 4: emerge el papel de Russell Crowe

Recién llegado al Universo Cinematográfico de Marvel, Russell Crowe ha revelado su papel en la película “Thor – Love and Thunder” dirigida por su camarada Taika Waititi.

Fotos de Warner Bros.

Está ahí En menos de un mes, Russell Grove fue visto con Chris Hemsworth, Natalie Portman y Taika Waite en un partido de rugby en Australia. Muchos consideran que el actor ganador del Oscar Thor se unió al elenco de Love and Thunder por su papel en Gladiator. está bien. Pero el personaje que interpreta allí se mantuvo en secreto. Para este día.

Alguna vez fue un importante accionista vendiendo wikis Entrevista concedida a la radio Joy 94.9 : “Voy a recoger mi bicicleta para ir a Disney y Fox Studios”., Él explicó. “¡A las 9:15 am seré Zeus! [le prochain] ¡Thor! Este es mi último día en Zeus y lo disfrutaré. “

En el universo Marvel, Zeus gobierna el Olimpo, que es especialmente el dios del trueno. Como Thor. Así que todo sugiere que la película de Taika Waiti se enfrentará a la mitología griega y nórdica durante un tiempo. O, quizás, los dos dioses pueden unirse para derrotar al núcleo del mal (Christian Bale) también conocido como el asesino de Dios.

Esperado en nuestros cines el 4 de mayo de 2022, también verá Thor – Love and Thunder Valkyrie (Tessa Thompson) y Guardians of the Galaxy, con quien el héroe se fue al final de Avengers EndCom.

Jane Foster (Natalie Portman), que ha estado alejada de la última Opus hasta la fecha, regresa, y la película debería estar inspirada en los cómics que reciben los poderes del hijo de Odin. Y la capacidad de levantar su martillo Mjölnir.

