The Walking Dead en OCS: ¿Qué esperar del episodio especial de la temporada 10? – Serie de noticias en TV

Durante la emisión de seis episodios especiales de la décima temporada, la serie "The Walking Dead" está de vuelta

¡The Walking Dead está de vuelta en OCS! La serie de terror vuelve a nosotros este lunes 1 de marzo para seis episodios especiales, durante los cuales llegarán nuevos enemigos, mientras reaparecerá un personaje aclamado por los fanáticos. Aquí hay una descripción general de lo que nos espera durante estas aventuras nuevas y nunca antes vistas.

Nueva comunidad, nuevo peligro

El último episodio que se emitió el pasado mes de octubre nos dejó con un último punto de vista de la compañía rodeada de Eugene, Ezekiel y miembros de una nueva comunidad. Totalmente cubiertos con un traje de guerra, sus miembros aún no han sido identificados, aunque es poco probable que se presenten como aliados de la paz. Después de Xaviers y Whisperers, ¿quiénes son los próximos villanos de esta serie?

Recuerda si creemos en la cronología de los cómics llamada Comunidad Mancomunidad Sea introducido en estos capítulos especiales. Para aquellos que no han leído cómics, tengan en cuenta que esta es una comunidad con tecnología avanzada y más recursos militares. Sin embargo, es poco probable que esto no sea la Commonwealth (la serie se ha distanciado en gran medida de la trama de los cómics), y que la presentación de sus miembros solo interfiera durante la película. Rick Grimes, cuyo rodaje aún no ha comenzado.

Maggie otra vez

Ya no es un secreto: Maggie está de vuelta en el último episodio. Los muertos vivientes. Se va con su hijo Herschel para unirse a la misteriosa comunidad liderada por el igualmente misterioso George, y la joven finalmente regresa para salvar. En intensidad Gabriel de la multitud de Dead Life. Sin embargo, la reaparición de este último no le permitió obtener una explicación de su salida y aún le faltaba el regreso. ¿Por qué volvió, Maggie, como la conocimos?

Uno de los aspectos más destacados de estos episodios especiales es, por supuesto, su reencuentro con el asesino de su esposo Glenn, Negan. Si el exlíder de Xavier se redime gradualmente con los héroes, especialmente jugando un papel decisivo en la batalla contra los Susurradores, será difícil creer que este último haya reemplazado a Maggie. ¿Puede ella perdonarlo?

También tenga en cuenta que estos capítulos se refieren al “reencuentro” entre Negan y su esposa Lucille. Probablemente será un flashback o una ilusión de que la joven padecía una enfermedad antes de que estallara el Apocalipsis Zombie al comienzo de la serie. En cuanto al prefacio, la traductora de Lucy Negan en estos episodios será imitada por su esposa Hillary Burton en Jeffrey Dean Morgan City.

El final de la serie está a la vista

Si pretenden alargar la décima temporada, estos episodios especiales tendrán la tarea de afinar la trama de la undécima y última temporada, que se espera este otoño (salvo el aplazamiento). El final de la serie lo confirma el producto, pero no indica el final. Los muertos vivientes : Mientras la película de Rick Grimes aún estaba en progreso, se dirigió un spin-off centrado en Daryl y Carol.

Duplicando su ambición a pesar de la falta de interés del público en los últimos años, el líder del propietario, Scott Kimble, también podría publicar un nuevo ciclo como una serie de precuelas sobre Naga (un cómic que ya ha explorado el pasado) u otra serie de serie para padres como Anthology Tales of the Walk, designada por AMC.

