The Snyder Cut of the Justice League se lanzará en Francia con una fecha de lanzamiento

Fue una de las películas más esperadas del año: Snyder Cut Off Liga de la Justicia Finalmente proporciona la fecha de lanzamiento oficial en francés.

Próximamente

Di Snyder Cut Liga de la Justicia No es un cerebro muy esperado. Muchos fanáticos de DC y Jack Snyder esperan esta película como el Mesías, quien pudo salvar a DCU de los canales del pasado. Cuando Mujer maravilla 1984 DC Cinematic Universe de Warner no pudo competir con Marvel Cinematic Universe de Disney. Snyder Cut puede volver a encender la llama con ventiladores.

Sin embargo, Los televidentes franceses vieron las noticias sobre Snyder Cut con cierta precaución.. No es que quieran encontrar la imagen menos que otros, pero Francia es un caso especial. De hecho, cuando La película se estrenará en HBO Max el 18 de marzo de 2021., Y la plataforma de transmisión está a punto de ingresar a Europa, La fecha de lanzamiento del SVOD no se ha presentado a Francia.. ¿Fue causado por acuerdos entre HBO y OCS y Canal +? La respuesta es dura. Pero el resultado es este: HBO Max estará bien establecido en Europa, pero no para los franceses. Por ahora.

¿Deberían los franceses esperar el lanzamiento hexagonal de HBO Max para encontrar el Snyder Cut Off? Liga de la Justicia ? Para tranquilizar a los fans, DC Comics France ha publicado la información que todos esperábamos en Twitter.

Muchos de ustedes nos preguntan si la Liga de la Justicia de Snyder Cut se lanzará en Francia. Finalmente podemos decirle con seguridad: sí. La película estará disponible en VOST y VF a partir del 22 de abril de 2021. ¡Nos vemos el domingo para el nuevo tráiler! 12 de febrero de 2021

Asi que, La película se estrenará el 22 de abril de 2021, un mes después de su estreno en Estados Unidos.. Tenga en cuenta que el corte de Snyder será unEl período excepcional es de cuatro horas., Dos horas más que la versión cinematográfica. La película será una oportunidad para redescubrir al Joker de Jared Leto (hm hmm) Un nuevo vestido.

por ahora, No sabemos cómo se distribuirá la película en Francia. ¿Warner Bros. France planea un estreno en cines? ¿O en un SVOD (OCS y Canal +)? ¿O a través del canal de televisión Warner? Le informaremos sobre los términos.

También podemos preguntarnos sobre la estrategia de estrenar la película un mes después de su estreno en Estados Unidos. Seria asi Mujer maravilla 1984 A las pocas horas de su lanzamiento en HBO Max en todos los sitios de descarga ilegales (calidad superior). De todos modos, nos vemos mañana a las 6:20 pm en HiTech para el tráiler. Liga de la Justicia.