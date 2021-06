“Terrestrial Wendy Globe” quiere presumir que Sun Trip posee una bicicleta de carretera solar

Bicicletas, un deporte, un gran anillo y un comienzo en junio ூர் Tour de Francia a partir del 26 de junio en Brest, y el Viaja al sol. , Que partirá de Bruselas el miércoles. Después de todo, Florian Bailey, el fundador de la raza, menciona muchos más.

Wendy Globe, La vela es el evento principal de la regata.

Más bien, propósito. Treinta o más competidores se embarcarán en un viaje por Europa. La regla es simple: deben llegar a Lyon en 100 días, con la obligación de hacer cinco paradas. Riga, Letonia),

Constanta (Rumanía), La

Con bajo stelvio (Italia),

mont Veleta (España), Oporto (Portugal). Un total de 10.000 km. Como en el Wendy Globe, en el viaje de Sun, Florian Bailey dice: “Los participantes son completamente libres de enumerar su curso”.

La prueba también se realiza sin ayuda. Detalle importante, porque no solo debes arriesgarte a un pinchazo en un viaje al sol. Aún no te lo hemos dicho, pero solo pueden participar las bicicletas solares. En pocas palabras: bicicletas eléctricas que recargan baterías con la energía del sol. Esto es solo durante el viaje del Sol, otra regla de la carrera.

“La superficie de las células fotovoltaicas visibles debe ser de al menos 0,75 m² a 2,50 m² mientras el motor está en funcionamiento”, dijo. Todos deben permitir que su creatividad hable por sí mismos. Florian Bailey describe dos familias numerosas. Hay quienes eligen bicicletas “clásicas” que colocan paneles solares en la parte delantera y trasera o en el remolque; Con tres ruedas, los ciclistas que regresan ocupan el primer lugar con un techo solar ”, explica. La segunda solución es observar la tendencia creciente en las versiones recientes.

¿Y si Arnaud Negrire no interrumpiera todo esto? Para su primera participación en el viaje Sun, Leonois, de 42 años, un ingeniero que nunca había oído hablar de las carreras dieciocho meses antes. Mecatrónica, Estará alineado en la fila de salida

Sin categoría “Sunny Rocket”, Jugueteó en su sala de estar. Sin remolque, sin techo solar… Por otro lado, su bicicleta de retorno está integrada en una carrocería de Kevlar, lo que le da una sensación de Fórmula 1 con los pedales. “La ventaja es ser lo más aerodinámico posible”, dice. Las ruedas delanteras también son sólidas, como se usa en la contrarreloj en el Tour de Francia para evitar atrapar el viento. La otra ventaja del trabajo físico es que se pueden integrar paneles solares en él. “Los mantengo al frente, detrás, pero en ambos lados”, continúa Arnad Negrier.

No es fácil imaginar que estas extrañas máquinas llegarán al final del viaje del Sol y sus 10.000 km de carreteras … a veces con un poco de baches. Pero la bicicleta solar ya ha demostrado su valía en este tipo de viaje. Florian Bailey, solo y sin ayuda, condujo un tren Savoy-Shanghai-Tokio en cuatro meses en 2010 tirando de un remolque cubierto con paneles solares por una bicicleta eléctrica.

Este primer viaje fue el punto de partida de The Sun Trip, y el evento, que comienza el miércoles, es ya la cuarta edición internacional. Antes de eso, Leon-Astana (Kazajstán) En 2013, Milán-Turquía-Milán En 2015, sobre todo, Lyon-

Guangzhou, China) En las nuevas Rutas de la Seda, son 12.000 km, que se completaron en 44 días, a una velocidad de 290 km por día y por la noche, cuando las reglas de viaje al sol prohibían conducir, recordó Florian Bailey con orgullo. Estamos realmente al volante de la explotación

Impulso solar. »

Sawyard volverá a tener un buen comienzo en un León-Guangzhou este año. Pero la ruta Covit-19 se vio obligada a reconsiderar. Así que esta gira por Europa no garantiza que sea fácil. “Habrá montañas – el monte Veleta a 3.398 m sobre el cruce obligatorio – carreteras en Europa del Este que no siempre están en buenas condiciones, y será necesario controlar el calor para evitar errores de navegación”, dice Florian Bailey. Espera que el primero termine después de 30 a 35 días.

Arnaud Negrire espera ser uno de ellos, que entrenó mucho para el evento. “Creo que puedo viajar a 40 km / ha una velocidad de al menos 300 km al día”, planea. ¿Es suficiente para ganar? Por supuesto que no, porque la competencia será dura. Bernard Gogil, profesor de ingeniería mecánica IUT en Paulo y ganador de Milán-Turquía-Milán 2015, pondrá su bicicleta real primero en el sol. “Estoy apuntando a los tres primeros”, se aleja con una sonrisa.

Pero un viaje al sol no es solo un deporte. “Esta es, ante todo, una aventura humana que involucra a jóvenes y mayores por igual [le doyen aura 73 ans cette année], Personas con discapacidades, cada una a su propio ritmo ”, enfatiza Florian Bailey. Ni Bernard Coquillo ni Arnaud Negri han olvidado esta dimensión, e insisten en que los viajes solares son un impulso masivo para las energías renovables. “Esta es mi principal motivación, incluso para el pecado. Demuestre que podemos viajar por el mundo utilizando solo la energía que nos cae del cielo, sin ninguna emisión de gases de efecto invernadero”.

“Para el uso diario, para las conexiones del trabajo a domicilio en general, la bicicleta solar no aporta mucho a la bicicleta eléctrica” ​​clásica “, dice Arnaud Negrire. Pero para los viajes, cuando no se puede garantizar que siempre habrá centrales eléctricas en su camino , esta es la bicicleta perfecta “. Turismo lentoEn la práctica actual, la bicicleta solar juega un papel importante.

Viaje al sol, escaparate de bicicletas solares, pero laboratorio de ideas

Sun Trip no pretende demostrar que puede viajar largas distancias y no figurar en la lista de bicicletas solares. La carrera permite a algunos participantes probar innovaciones a nivel de vida y así mejorar las bicicletas solares. “Ya ha habido muchos cambios desde la primera edición”, dice Florian Bailey. Mejore su rendimiento “.

En cuanto al Sun Tour Europe, que comienza el miércoles, Bernard Cogil quiere mejorar aún más las innovaciones probando la bicicleta solar sin cadena para la que tuvo una idea durante la carrera Lian-Guangzhou. “Claramente, no daré un paso adelante, pero haré funcionar un generador de pedal que le permite producir electricidad”, explica. Esto completará lo que ya me han proporcionado mis paneles solares. Hyb ¿Interesado en esta bicicleta híbrida? “Controle las posibles roturas, un generador eléctrico será más débil que una cadena”, dijo Bernard Cockville. Después de todo, con una bicicleta solar, no hay diferencia entre carreteras desnudas y de montaña. “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces [le vélo de la salle de sport] », Continúa Palois, que siempre puede aumentar la dificultad para pedalear en la montaña.