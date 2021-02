Terreria: Google elimina la cuenta, el desarrollador cancela la versión de Stadia

Lanzado originalmente en 2011, Terreria es uno de los juegos sandbox más populares en la actualidad., A menudo denominado “Minecraft en 2D”, que ya se ha calculado 30 millones de copias vendidas El año pasado. Titulo de Re-lógica Disponible en algunas plataformas (PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, 3D, Wii U, Switch, iOS y Android), y El estudio aparentemente estaba produciendo una versión para Stadia … que nunca se lanzará.

Andrew Sphinx, uno de los dos desarrolladores Terreria, Explica Gorjeo qu ‘Ya no puede acceder a su cuenta. Google Desde hace tres semanas. Adios juegos Google Play Store, Fotos compradas, su cuenta Luz webSu casilla de correo electrónico, lo perdió todo, su cuenta fue deshabilitada sin motivo alguno, según él. Peor, Google Nunca fue cooptado para retirar su cuenta, por lo que decidió tomar medidas. :

No he hecho nada para violar sus términos de servicio, así que no puedo aceptar esto excepto su decisión de romper los lazos. Piense en ellos como cortados. Terreria se cancela en Google Stadia. Mi empresa no admitirá ninguno de sus sitios en el futuro.