Temporada 14 de «Love is in the Meadow»: aquí hay 9 corazones para tomar

Están solos y buscan a alguien con quien compartir sus vidas desde los cuatro rincones de nuestra hermosa Valonia. Se han revelado 9 candidatos a L’Amour est de le pré para esta nueva temporada: Aquí están.

Entre los participantes que buscaban el amor había mujeres y hombres de 22 a 61 años. Son ovejas, vacas, cerdos, caballos pero productores de leche o comerciantes de animales y todos comparten el mismo sueño: encontrar el amor verdadero. Aquí hay un retrato de 9 candidatos.

Julian, 22, Mons.

Franco y honesto, Julian sabe lo que quiere y no tiene miedo de decir lo que piensa. Decidido pero terco, quiere ser un padre joven como sus padres.

Alain, 43, Pace de Herv

Alan administra su granja solo, refiriéndose a él con perfección y cuidado: ¡le encanta la limpieza! Sensible y amable, se encontró con un tramo duro y quiere empezar de nuevo.

Nordin, 28, de Luce-en-Hynod

Nordin se describe a sí mismo como un corazón pequeño, humillado por sus sentimientos. Esto no impide que este trabajador hable en voz alta: quiere que nuestro cuadro de diálogo esté rodeado.

André, 56, de Passench

Andre es un futuro jubilado dinámico, ¡quiere mudarse! De buen carácter pero cariñoso, este amante de la naturaleza no sabe estar solo y necesita amor y cariño. Quiere encontrar el amor de nuevo.

Arnaud, 33 años, Rocheford

Introvertido, pero no tímido, Arnaud necesita sentirse seguro y hacer esfuerzos para superar su presencia. Nuestro sensible treintañero no conoce el amor, pero tiene mucho que dar.

Cathy, 56 años, Bievène

Kathy sonríe y un pequeño torbellino de esperanza. Sin filtros y audaz, lleva el corazón en la manga y disfruta de un gran vínculo con su hija. Esta chica apasionada quiere enamorarse.

Soraya, 31, Beavon

Sin rigor, la voz de la razón es soraya. Esta mujer responsable y realista atrae la energía desbordante de su madre. ¡Armado con su sonrisa y su discurso franco, Sora no se dejó engañar!

François, 33, Anden

François era un gran trabajador y un hombre de negocios generoso, sonriente y divertido. Ha trabajado mucho, ¡pero ahora es el momento de pensar en su vida amorosa!

Bernard, 60 años, Vaux-sur-Sûre

Bernard era un granjero anciano, un buscador de oro que nunca dudó en decir lo que tenía en mente. ¡Este hombre sociable se ríe de sus propios chistes! No tiene miedo de mostrar su lado sensible y quiere disfrutar de la vida juntos.

Durante este primer espectáculo, que se coloca bajo el signo de la esperanza, estos campesinos se expresan y expresan en su viaje emocional a través de altibajos. Más que nunca, creen que su mitad futura estará en las cartas que reciben. Y quieren unirse a las muchas parejas ya formadas gracias a esta extraordinaria aventura llena de amor.

