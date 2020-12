Tecnología: el Galaxy A22 5G viene con un flash móvil 5G económico de Samsung

Tecnología: Flash móvil 5G barato de Samsung, Galaxy A22 5G | Viene con hvg.hu

Samsung quiere competir con los teléfonos 5G más baratos de Redmi y RealMe, por lo que para 2021 su propio nivel de entrada puede venir con un dispositivo con capacidad 5G. En los últimos meses, ha habido una gran cantidad de chismes sobre Samsung y su apariencia. Los Galaxy S21 llegarán en enero. Sin embargo, la compañía no solo construyó teléfonos 2021 con teléfonos de gama alta. UN G.S. Marena Según informes de Corea del Sur, se espera que Samsung lance su teléfono móvil 5G de nivel de entrada, el Galaxy A22, el próximo año. La conquista de la tierra costó unos 200 mil, es decir, unos 55 mil fuertes. El objetivo de la empresa con el dispositivo es competir con los móviles 5G más asequibles. Verdadero yo Y teléfonos Redmi. Todavía no se sabe si este teléfono también se llevará a Europa, pero los planes principales son que los clientes de Asia e India lo encuentren en los estantes de las tiendas. El Galaxy A22 5G estará disponible en la segunda mitad de 2021 para estar junto al A21. El fabricante también lanzará otro teléfono móvil 5G llamado Galaxy A32, pero hasta ahora no hay novedades. Según estos, es probable que el dispositivo se lance en la primera mitad de 2021. Aún no se sabe qué especificación tendrá el A22, pero este rango de precios será el procesador MediaTek Dimension 700 o Qualcomm 6-Series. READ Este es el costo real del mayor seguidor de Apple Otras veces, si quieres saber cosas similares, simplemente así Página de Facebook de la División de Tecnología de HVG.



