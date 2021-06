“Tears in Her Eyes”: Nabila hace un gran anuncio promocionando su vida (video)

¿Quién hubiera pensado que Nabila Benatia algún día se convertiría en un rico empresario gracias a los reality shows? Durante mucho tiempo, todavía sonriendo más a menudo, la madre de 29 años se hizo un nombre y guió su barco con mejor mano.

Este 22 de junio hizo un gran anuncio en sus redes sociales. Nabila, propietaria de su propia marca de cosméticos, ha lanzado un mensaje del que puede estar orgullosa.

“Un orgullo tremendo, inmenso”

“Es un orgullo tremendo, inmenso, inmenso. Esta mañana, no puedo esconderte las lágrimas que se me llenaron los ojos. Tú me diste este deseo y posibilidad de lograr, este sueño”, Cuenta la historia de su cuenta de Instagram frente a la cámara. “¡Hoy es un gran día! ¡En Nueva York, en Time Square, puedes ver mi rostro junto a las marcas más bellas! Es una locura, estoy tan feliz. Desde esta mañana, he tenido una sonrisa hasta ahora”.

Desafortunadamente, Nabila todavía no podía ver esto con sus propios ojos. Ella y Thomas Vergara habían planeado ir, pero su pequeño estaba allí. Problemas de salud. “Nuestro pequeño bebé es nuestra prioridad”.