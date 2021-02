Tarzán: su beso homosexual que nunca has visto – Cine Noticias

Alexander Scorskard filmó un beso gay a los efectos de la película “Tarzán” dirigida por Peter Yates. Finalmente se cortó una escena durante la edición porque los espectadores de los experimentos de proyección estaban “confundidos”.

Warner Bros.

¡Tarzán besó a otro hombre en 2016! Al menos, frente a una pequeña área de audiencia. Para comprender completamente lo que sucedió y el motivo de esta escena, debemos remontarnos a 2012. En ese momento, Warner Bros. Se está haciendo una nueva película de Tarzán, considerada por muchos directores, pero se coronó con el éxito de David Yates, entonces las últimas cuatro películas de Harry Potter, que gana ese día. El director ayudó a traer un estudio de $ 4.1 mil millones en cuatro años, y él fue quien entregó esta aventura llamada “Man-Monkey” antes de que Harry Potter regresara al mundo con bestias fantásticas.

Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo distinguir a tu Tarzán de las muchas adaptaciones anteriores? El personaje ha estado en el cine desde 1918, con nada más que el cine estadounidense “en vivo” protagonizado por Elmo Lincoln (3 veces), Jean Polar, b. Dempsey Tapler, Frank Merrill, Johnny Weissm ர் ller (¡12 veces!), Buster Grobe, Bruce Bennett (2 veces), Glen Morris, Lex Parker (5 veces), Gordon Scott (6 veces), Denny Miller, Jack Mahoney (2 veces) , Mike Henry (3 veces), Miles O’Keefe, Christoph Lambert, Joe Laura y Caspar van Diane. Para la edición de 2016 se eligió a Alexander Scorskard, y David Yates elige un guión que asombrará al público: tiene que ser besado por otro hombre.

Warner Bros. Entertainment Un beso ha sido despedido de Christoph Waltz a Alexander Scorskard



Tarzán se desmaya, el personaje de Leon Rome (Christoph Waltz) se inclina sobre él, inspirado en su “aspecto salvaje” y la escena se desarrolla como describe Yates. Veces. Si no entiendes esta escena, fue filmada, editada y … ¡cortada! Cuando la película se muestra al público para una proyección de prueba (los espectadores deben comentar después de ver el primer corte de una película inédita), el equipo “ConfusoSegún Yates, recordó:

Nos fuimos [la scène] Porque fue casi demasiado. El momento en que Christoph la besó fue muy interesante. Nos gusta [la scène] Al principio, pero primero [projections-tests] Demostró que el público estaba confundido y, al final, pensamos que era demasiado “inteligente” y demasiado oneroso.

Esta escena nunca ha sido revelada al público y actualmente no aparece en las versiones Blu-ray de la película. En cuanto al personaje de Tarzán, parece que no volverá a los cines por un tiempo. Disney puede producir un “remake en vivo” de su película animada, pero no se ha anunciado oficialmente nada.