Tarzán con Margot Robbie en TF1: la increíble transformación de Alexander Scorskart – Cinema News

Transmitido en Tarzán TF1, ¡esta es tu oportunidad de revisar la increíble transformación corporal de Alexander Skarskart! ¡El actor realmente ha cambiado para mejor!

Tarzán, una figura icónica de la cultura popular, fue descubierto en 1912 por Edgar Rice Burroughs. El Rey de la Selva, popularizado por la encarnación en el cine de Johnny Weissmüller, ha visto muchas adaptaciones en la pantalla grande y pequeña. Christophe Lambert impresionó al público en 2016 con una versión de Alexander Scorskard David Yates, mientras que Ghosts se marcó en Greystoke en 1983.

Metamorfosis de Alejandro

El actor sueco de 40 años en ese momento recibió una dieta rigurosa y un entrenamiento intensivo para construir el fuerte estatus del hombre mono. Este actor que es naturalmente delgado y delgado se ha convertido en un bulto de ligamentos en pocos meses. Scorskard, un ex soldado del ejército sueco, no tuvo reparos en diseñar mejor el 46º Tarzán en la pantalla. La preparación de su cuerpo es de rara intensidad.

Warner Alexander Scorskard



Ocho meses antes de que comience el rodaje, el actor comienza sus ensayos. Pasa su tiempo entrenando en levantamiento de pesas, correr, nadar y artes marciales para construir el estado atlético e imponente de su personaje. El entrenador y nutricionista Magnus Lickback asumió la responsabilidad del actor. El director David Yates quería que este nuevo Tarzán fuera definitivamente más musculoso, pero menos que las películas anteriores. El cineasta quería que estuviera seco y delgado. Tenga en cuenta que Magnus Lickback luego entrenará el reposapiés para Val Woman.

Un entrenamiento tróstico

El entrenador no se rinde con él, sobre todo asegurándose de un obstáculo basado en barras y pestañas a cuatro patas. Estos ejercicios tienen como objetivo aumentar la ganancia de masa muscular. Gracias a esto, Suecia gana 12 kg de músculo, especialmente en la parte superior de la espalda y los brazos. Seis días a la semana, el actor se despierta a las 4 a.m. con una siesta de hierro. Su formación militar le ayuda a resistir física y especialmente mentalmente.

¡Alexander Scorskard siguió una dieta estricta! Sin trigo, sin gluten, sin leche, especialmente sin alcohol ni azúcar. Se alimenta principalmente de productos avícolas. El actor se impone esta formación y esta regla de forma semirreligiosa, llegando incluso a desconectarse por completo de los cercanos para adentrarse mejor en su personaje. En total, el actor tuvo que ingerir un máximo de 6.000 calorías de proteína al día.

Alimentos del Señor

Además de la gran pechuga de pollo, el actor preparará una tortilla de espinacas con camarones fritos en aceite de oliva para el desayuno. Para el almuerzo, pescado blanco y unos espárragos de batata, luego se cazaban huevos y verduras al gusto. ¿En la cena? Salmón ahumado, arroz integral y coles de Bruselas.

La prueba es que el actor se impone durante el rodaje y no duda en entrenar incluso entre picks. Cuando se instala el primer día de filmación, Margot Robbie, quien interpreta a Jane, no puede creer lo que ve: “Cuando lo vi salir del set, me quedé sin palabras. La gente dejó de trabajar. ¡Me sorprendió ver que trabajaba tan duro!”, Grita la actriz.

Al final de la filmación, Alexander se apresura a ir a un restaurante italiano por una buena pizza, pasta y tromme: “La mejor comida de mi vida”, Bromeó. Como las renovaciones se llevaron a cabo unos meses más tarde, tuvo que tener un cuidado constante, lo que le obligó a imponer un “entrenamiento rápido” para ponerse en forma.

De todos modos, si quieres esculpir el musculoso cuerpo de Tarzán, aquí tienes el entrenamiento físico que sigue Alexander Scorskard:

Mañana: corre durante 10 minutos a velocidad moderada

Carrera rápida: 1 minuto 6 sesiones Sprint a máxima velocidad por minuto y luego nueva sesión de carrera rápida.

Al final del día: Paseo del oso: 5 x 1 min

Peso muerto (4 sesiones): 12 delegados, 8-10 delegados, 6 delegados, 12 delegados

Tracciones (4 sesiones)

Tirar alternativamente con mancuernas: 3 × 20 repeticiones

Oscilación de la campana de la caldera: 3 × 15 repeticiones

Elevaciones laterales con mancuernas: 4 × 12 repeticiones

Sobre con globo: 4 × 1’30

Tarzán está disponible en Netflix.