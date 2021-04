Taiwán, en el centro de las tensiones entre China y Estados Unidos

Portaaviones chino “Leoning” durante un ejercicio en el mar en abril de 2018. STR / CHINA OUT / AFP

¿Puede Taiwán convertirse en el punto focal de la rivalidad chino-estadounidense? En los últimos días, Washington ha emitido repetidas señales en apoyo de una línea roja para Beijing, trazada a la altura del estrecho que separa la isla del continente. El viernes 9 de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos relajó las reglas que rigen las relaciones entre los funcionarios del gobierno y sus homólogos taiwaneses. Dos días después, Secretario de Estado Anthony Blingen, Dijo que estaba preocupado “Creciente agresión por parte de las autoridades de Beijing hacia Taiwán”, Indica un aumento de las incursiones chinas en el espacio aéreo de la isla.

El martes 13 de abril, una delegación no oficial compuesta por el ex senador demócrata Chris Todd y dos ex subsecretarios, Richard Armitage y James Steinberg, visitó Taiwán. “Puedo decir con confianza que la asociación entre Estados Unidos y Taiwán es más fuerte que nunca Señor. Todd dijo esto durante una reunión con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen el jueves por la mañana. Una visita descrita por un alto ejecutivo demócrata un Bastón de señales En cuanto a la isla del presidente Joe Biden. Nuevo Provocativo En opinión de Beijing.

El presidente de Estados Unidos expresó su compromiso con el tema poco después de asumir el cargo el 20 de enero. Había invitado a un representante de Taiwán a los Estados Unidos para que llevara a cabo las actividades reales del Embajador Xiao B-Kim, la capital federal. Esta es la primera convocatoria para un evento de este tipo desde la apertura de relaciones entre Beijing y Washington.

Ambigüedad original

La longevidad política de Joe Biden agrega una dimensión especial al documento taiwanés. Como joven senador, en 1979 votó a favor de la Ley de Relaciones con Taiwán. “No oficial” Entre Washington y Taipei. Este límite fue un punto de inflexión histórico en la normalización chino-estadounidense en el mismo año y adoptó la política estadounidense.“Una China”, Respectivamente ” Estados Unidos reconoce que los chinos de ambos lados del estrecho son los únicos chinos y que Taiwán es parte de China. .

