Tableta Linux que parece un iPod Pro con pantalla OLED

Aquí está el gingpad. El plan parece un poco loco: un iPod Pro, un chip ARM, una pantalla OLED, una distribución de Linux con aplicaciones de Android e incluso 5G.

Algunas personas intentan encontrar una solución para usar Una distribución GNU / Linux en el iPodOtros quieren crear una tableta que sea directamente compatible con Linux. Aquí está el GingPad A1, de 11 pulgadas de diagonal, que está equipado con Ginkgo. Una distribución GNU / Linux que incluye componentes de interfaces con Android y iPadOS.

Primero en muchos géneros

Mientras lees la página de presentación de esta tableta, no te perderás todos los jefes: será la primera tableta Linux con pantalla 2K, la primera tableta Linux con modelo 4G / 5G, y la primera tableta Linux con teclado y trackpad desmontables. , La primera tableta Linux con lápiz óptico… En resumen, la primera tableta Linux.

Muchos de ustedes dirían que el diseñoIPod Pro Ni una nota, las similitudes entre estas dos píldoras son obvias. El ZingPad A1 se parece al iPod Pro con esquinas redondeadas, tamaño de pantalla y pantalla (4: 3).

Su pantalla es muy interesante: es un panel AMOLED en rango 2K (2368 x 1728 píxeles), es transparente al tacto y también soporta stylus activo con 4096 niveles de presión. Tenemos un ARM Sosi de 8 núcleos con 4 CPU Cortex-A75 a 2 GHz para el área más grande y 4 CPU Cortex-A55 a 1.8 GHz para el área Pequeña. El modelo no se menciona, pero se parece al Tiger D7510 en el papel. El área de la GPU está alimentada por una GPU PowerVR GM9446 a 800 MHz. Con todo esto, vemos 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

El sistema operativo se ha modificado para proporcionar una interfaz similar a la que se encuentra en Android y iPadOS. Es una bifurcación de la interfaz móvil KDE Plasma con un lanzador de aplicaciones personalizado.

Además, ejecuta aplicaciones de Android. Obviamente será necesario comprobar la compatibilidad, pero no hay ninguna razón por la que no deba ser un eficaz Huawei MatePad Pro. Estas dos tabletas no tienen servicios integrados de Google. Para ejecutar aplicaciones de Android, el método no está especificado, pero probablemente usará Unbox o Hybris. En cuanto a las aplicaciones Linux, las aplicaciones nativas Qt5 (y Gtk3 / 4) son compatibles.

También mencionaremos el módem 4G / 5G, WiFi transparente y Bluetooth, que tiene una capacidad de batería de 8.000 mAh, dos fotosensores en la parte trasera y frontal.

Cuidado con este tipo de proyectos

En este tipo de proyectos, tenga mucho cuidado. Ponerlo en todas las manos no es una pastilla. Además, su lanzamiento es idéntico a un proyecto. Pedal de arranqueSiempre existe la probabilidad de que no se cumpla el plazo y no se entregue nada.