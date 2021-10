Suspendido por la suerte de Georgia Mikhail Sakashvili

Antes de la prisión núm. 12, Mikhail Sacchvili había estado encarcelado desde el regreso del ex presidente georgiano Georgia. El partidario del Sr. Sakashvili sostiene un cartel frente a las cámaras de televisión georgianas: “¡Libertad! Quién construyó la patria de Sakashvili. Rostov, Georgia, 19 de octubre de 2021. “Para el mundo” de Julian February / Mipe

Tres bocanadas amarillas, rosadas y rojas se sientan frente a la entrada de la prisión. Teniendo en cuenta el tiempo que Badri Nemsatse pasa aquí, necesita algo de consuelo. Desde que se enteró de que el ex presidente georgiano y líder de la oposición Mikhail Saakashvili había sido deportado después de ocho años en el exilio, 1Hay En octubre, el hombre de 54 años se paró frente a las puertas día y noche en señal de apoyo. Su héroe está en un edificio cercano, detrás de una cerca de alambre de púas. Este es un momento histórico para Georgia El promete. Micha (Apodo de Sakashvili) Refleja los valores occidentales, la democracia y la libertad de expresión. Si no es liberado, este país no tendrá futuro. “

Lee mas El artículo está reservado para nuestros suscriptores. El ex presidente georgiano Mikhail Sakashvili, en prisión y en huelga de hambre, le dice al “mundo”: “Estoy listo para llegar hasta el final”

Los manifestantes se reúnen aquí todas las noches para exigir la liberación del exlíder, quien fue sentenciado en 2018 a seis años de prisión. “Abuso de poder”. Parte interesada, Que se considera a sí mismo un “preso político”.Estaba ayunando cuando fue arrestado. Desde entonces, Georgia ha estado a la altura del ritmo de la información sobre su salud y la controversia sobre lo que debería tragar. ¿Puso miel en el té? El gobierno anuncia después de la comida “Un Demi Kilogramo de Miel”, Provocar al preso que se niega e intensificar su huelga de hambre.

El enemigo, de 53 años, ya había perdido entre 15 y 17 kg en veintiún días. El mundo. Sin embargo, sin poder determinar con exactitud, su médico personal, Nicholas Gibbsitse, regresó de Estados Unidos para confirmar su seguimiento. “La báscula da un peso diferente de un día a otro”, El explica. Esta extrañeza lo cuestiona, ya que dos diabéticos examinaron a su paciente. “Es tan extraño: ¿por qué dos juicios? ¿Por qué no me informaron?” Sospechoso, teme que alguien busque desacreditar al enemigo. La misma sospecha sobre el psiquiatra que lo siguió: “Crecí en la Unión Soviética. Sé cómo trataban los psiquiatras a los disidentes. Me temo que ellos harán lo mismo”., Dijo que creía “El que intenta ser el objetivo” Donde en este pais “Todo está politizado”.

La extrema polarización de la sociedad

Mikhail Sakashvili, líder del principal opositor Movimiento Nacional Unido, ha comenzado su tercera semana de hambre. Una puerta de entrada importante. Cada segundo, su salud podría deteriorarse repentinamente. El doctor está preocupado. Está muy pálido y hace mucho para ser fuerte. Pero por la noche fue diferente. “ El ex líder de la “Revolución de las rosas” (2003) pudo haber sido hospitalizado durante la noche.

Deberías leer el 58,54% de este artículo. El resto es solo para suscriptores.