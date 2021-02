Superman: nueva película producida por JJ Abrams

¡Superman volverá a la pantalla grande! Se está produciendo una nueva película, producida por JJ Abrams y escrita por Da-Nehisi Coates, quien ha trabajado exclusivamente en cómics sobre Black Panther.

Fotos de Warner Bros.

¿Es un pajaro? ¿Es esto un avión? ¡No, es el próximo Superman! Plazo Anuncia que se producirá una nueva película bajo la dirección de JJ Abrams, quien la producirá Vía Su empresa es Bad Robot. Esto no sorprende a quienes siguen un poco la noticia, porque se susurra Desde finales de 2019 Y el comienzo de su trato con WarnerMedia, que gira en torno al director de los episodios VII y IX de Star Wars y Man of Steel. Entonces tenemos que creer que el rumor es cierto, esta nueva obra fue escrita por el escritor y periodista estadounidense Ta-Nehishi Coates, quien no es nuevo en el mundo de los cómics porque le debemos una miniserie. “Mundo Waganda” Alrededor de la Pantera Negra que ganó en la Comic-Con de San Diego en 2018.

En este punto, surgen dos grandes incógnitas: ¿Será este un nuevo remake, planeado ocho años después con Jack Snyder Man of Steel? Después de todo, ¿estará Henry en la cueva? A finales de 2019, cuando comenzaron a circular rumores en torno a JJ Abrams, se rumoreaba que el actor se marchaba y el director buscaba un sucesor más joven para él. Si bien no había un plan definido en ese momento, la principal parte interesada ha expresado su deseo de descubrir la famosa capa roja del héroe. Así que el lanzamiento de Snyder Cut de la Liga de la Justicia puede ser un buen momento para aclarar las cosas.

Mientras tanto, hay algo divertido en que JJ Abrams se encuentre cara a cara con Superman, ya que anteriormente trabajó en un currículum a principios de la década de 2000: Para volarEl largometraje que escribió presenta elementos que se encuentran más adelante en las siguientes películas dedicadas al Hombre de Acero (Superman Returns, Man of Steel y Batman v Superman). La acción de Krypton nos fue mostrada con más detalle que Zach Snyder … pero el planeta nunca explotó, el héroe tuvo que enfrentarse a una invasión de la Tierra por parte de su propia gente, al final de la cual moriría (como los albores de justicia) y luego resucitar. CORRIENTE CONTINUA. Lex Luthor era un agente de la CIA que notó que el icónico Air Force One (sin el avión del presidente, visto en Opus de Brian Singer) se estaba estrellando, y que sus lentes, como los de Clark Kent, deberían servirle para controlar todos sus poderes.

DR. Se difundieron en la web imágenes de los ensayos de Henry Cavill



Si JJ Abrams expresaba su interés en ser el punto de partida de una trilogía, Flyby nunca vería la luz del día porque el presupuesto estimado era demasiado alto. Esto no impidió la audición de algunos actores, un joven Angoys de 20 años: un particular Henry Cavill, que probó el disfraz antes de ser rechazado. Pero es solo un aplazamiento, dos décadas después de esta primera cita perdida, ¿quién dice que finalmente no ha llegado el momento en que colaboró ​​con el papá de Alias?

Próxima reunión con Superman: 18 de marzo en Estados Unidos y 22 de abril en Francia