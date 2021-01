Su video ha sido eliminado de Instagram, con Eli Semaun denunciando la “tiranía de la estupidez”.

Este es un video de saludo especial, francamente, al estilo de una rata seamon, muy activo en las redes sociales y no menos ruidoso de lo habitual. Cámara de 40 segundos de cara, en la que aparece con un respiradero. “Quiero disculparme después de la comunidad portuguesa, negra, musulmana y judía, me resbalé, no me concentré en lo que escribí, no quiero insultar, pero de verdad lo siento, mi chiste ahí, ha ido demasiado lejos”, respira.

Sonriendo de nuevo, se enfrenta a la cámara: “Ahí, si me deslizo en 2021, estoy protegido, estoy a salvo, no hay problema, ya me disculpé de antemano. ¡Hola, B.T.! Recupera con su mirada confusa: “Ay lo siento, pido disculpas a los homosexuales. “

Publicado el 2 de enero, este video fue eliminado el día 11. Lo volvió a publicar el martes 12 y se volvió a borrar “por incitación al odio o por símbolos de odio”, ¿podemos leer el mensaje que envió Instagram automáticamente? . Este miércoles por la mañana, el comediante ya no quiso reírse y separarse en Twitter con un mensaje en blanco sobre fondo negro.

“Por primera vez, homosexuales, personas con discapacidad, niños, muerte, yihadistas, hospitales, ancianos, judíos, árabes, portugueses y ¿qué? Todavía me estoy censurando por un video en el que me burlo de los ridiculizadores y de la lástima por la que tengo que disculparme ”, escribe.

"No entiendo nada en este momento de estar estancados, psicólogos y idiotas que se toman todo al pie de la letra. La tiranía de la estupidez nos ocupa. Siempre haré lo que hice: humor no planificado", concluye.

“Me pareció divertido modificar el sistema”

“Norman hizo un video para disculparse porque fue acusado de racismo contra los negros, en un cuadro, dice cuando lo llamamos este miércoles. Lo sé, así que hice un video y me disculpo de antemano por impactar a algunas comunidades ”, explica.

“Pensé que modificar el sistema era divertido. Pero algunas personas se sorprendieron lo suficiente como para informar esta publicación, lo que llevó a Instagram a eliminar el video.

Constantemente, con voz cansada. “Sé que la estupidez humana es asunto mío, pero ahora está dando un giro bastante loco. ¿A dónde vamos si tenemos que disculparnos por todo? Como miembro teníamos un cartel en SS y Dutton, nadie dijo nada, simplemente hizo reír a todos, recordó. Hoy, es una conmoción … “

"Podría haber hecho mucha experimentación con mis programas Descuentos."Pero yo nunca, porque la gente es muy consciente de que esto es de segundo grado, y son muy conscientes de que no soy un racismo intrínsecamente malicioso", continúa. Aparte del hecho de que la gente de hoy se toma tiempo para pensar, reacciona de inmediato. Este cambio, se refiere a. "No cambiamos nada creando casos de pensamiento", respira.

“Seguiré publicando lo que quiero”

"Honestamente, no quería creerlo, cuando los periodistas me interrogaron ¿Podemos reírnos de todo? Dije que sí, claro que podemos reírnos de todo… Bueno, de verdad, no… pero no me presento en las redes sociales, seguiré publicando, hablaré de lo que me gusta, confirma. No cambia mi trabajo, en el escenario, es el único lugar donde somos completamente independientes. "

No queriendo jugar a la víctima – “No soy un mártir” – el comediante advierte de lo que hay detrás de su “pequeño caso”. “Todos tienen derecho a hablar, no necesariamente aquellos con mentes cortas y bestias, pero los escuchamos mucho en Internet, lo que les da poder, y luego al electo Trump, Bolzano, Brexit …”