Su pareja ha sido criticada por los fanáticos, quienes están respondiendo a las críticas.

El dúo de Britney Spears «Hold Me Closer» marca su gran regreso musical un año después Elton John. Esta vez, la cantante se une una vez más Soy 11 años después del éxito «Scream & Shout», para una nueva colaboración. Juntos, presentan al público el título de electro-pop «Mind Your Business», que está diseñado para hacer bailar al planeta durante todo el verano. Pero, el problema es que la canción se filtró antes de su lanzamiento, y después de su lanzamiento, las críticas en las redes sociales se multiplicaron. ¿Cuestionado? Los fans no reconocieron la calidad de la canción ni la voz de Britney Spears. Algunos han investigado y se dice que «Mind Your Business» se grabó durante el álbum fallido de la estrella del pop «Britney Jean» (2013). Lo que Britney Spears confirmó en persona durante una entrevista exclusiva práctica.

«¿Es realmente Britney?»

» Hicimos esta canción hace unos años y es hora de recrearla y compartirla con mis increíbles fans. «Explica la estrella del pop de 41 años, quien, a pesar de ser un fan total del título, es divisivo:» Es divertida, cursi y seria: la canción perfecta para el verano. (…) Will es un artista y compañero increíble Ha desactivado su cuenta de Instagram. ¿Será por las críticas? Casualmente, en una entrevista Varios, Soy «Mind Your Business» repasa las noticias negativas y los rumores que rodean el lanzamiento. » ¿Cuándo grabé esto con Britney? ¿Es realmente Britney? Sí, lo es. ¿Cuándo me registré? No importa » responde el líder Black Eyed Peas, no quiero extenderme en estos puntos. También explicó su éxito «Girl Like Me». Black Eyed Peas Y shakira Escrito en 2008, finalmente llegó a los titulares en 2021.

» Toma tiempo. No todo tiene que ser inmediato. Si quieres hacer un buen vino, no existe el vino instantáneo. (…) Necesitas sentarte un minuto… purificar, perfeccionar. Algunas cosas salen como salen «Análisis SoyOrgullosos del resultado de este dueto con Britney Spears: » «Ocúpese de sus asuntos» tomó tiempo. hoy es perfecto Sin embargo, desde su lanzamiento el viernes, el título tiene solo 1,9 millones de reproducciones en Spotify. Un puntaje por debajo de las expectativas. De todos modos, el productor está sorprendido por el talento de la cantante: » Su pasión es… explosiva. (…) Ella quiere ir. Está muy motivada, consume mucha energía y está lista para explotar. (…) Ella es amor y pasión, perspectiva e intuición. Si me quiere en su próximo proyecto, aquí estoy. «.Los fans no pidieron eso…