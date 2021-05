Sr. Dylan: El divorcio de Sarah Frieso y Ahmed es muy divertido

La pareja, creada por Sarah Frieso y Ahmed, es solo un recuerdo. Compañeros de vida, candidatos a reality shows, han evitado las malas palabras. Hace unos días, vieron al exmarido de Sarah con una mujer joven. Esta es otra concursante de reality shows, Leela Taleb. Imágenes de esta intimidad no escapan a Sarah, que sufre mucho por la situación.





“No estoy triste, estoy conmocionado, preguntándome cómo puede brillar el hombre. Los hombres de verdad ya no existen, así es la vida. Solo mitos y leyendas “Sarah escribió en Instagram.

Mientras comparte sus sentimientos con su comunidad de Instagram mostrando su apoyo incondicional, pasa tiempo con sus amigos, incluido su exmarido Dylan Thierry. Luxemburgo, que no perdió la oportunidad de compartir su opinión en las redes sociales, tuvo la oportunidad de publicar una historia sobre la difícil ruptura de la pareja.

La película representa una pantalla de televisión en la que podemos ver la serie de Netflix. ¿Quién mató a Sarah?. La cabeza de Ahmed se coloca en la pantalla. “Ptdr (me hace estallar en carcajadas), no tengo mucha fuerza“, El ex aventurero de Ko-Landa comentó que estaba muy contento con la situación que vivía su amigo.