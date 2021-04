Spin-Off ha entregado su guión y los fanáticos están reaccionando abrumadoramente

Si has visto Todos los capítulos Hola, conozco a tu mamá, El hecho de que estés conectado con los personajes del programa, asegúrate de tener incluso a tu pequeño favorito Barney, Ted, Robin, Lily y Marshall. Bueno, sepa que pronto puede obtener un nuevo amor, porque un ciclo está bien y verdaderamente en las tuberías, y ahora se entrega. Número de detalles nítidos sobre su guión y su elenco..

Ocurrencia Crea un bucle para la serie ganadora Hola, conozco a tu mamá Ha estado en muchas cabezas desde 2013, pero nunca ha sido útil, al menos hasta ahora. De hecho, CBS, en 2013, Ordenó un piloto para una serie llamada Hola, hice a tu papá, Pero el proyecto fue posteriormente abandonado. En 2016, Fox esta vez, Un proyecto llamado Cómo conocí a tu padrePero, de nuevo, el piloto no creyó lo suficiente y el proyecto se encuentra en la etapa de borrador simple.

Entonces tuvimos que esperar a Hulu, Y su Deseo de actualizar el proyecto “¿Cómo conocí a tu padre?”Por lo tanto, finalmente se considera un proyecto viable. ¿Cuál será la escena derivada, qué actriz fue elegida para interpretar el papel de Ted Mosby, y contarle a sus hijos cómo conoció a su padre? Finalmente podemos responder a eso.

Serie nombrada por Hulu Basado en esta situación: En el futuro, Sobe les cuenta a sus hijos cómo conoció a su padre. Seguimos sus flashbacks hasta 2021, en los que Sophie y su grupo de amigas descubren quiénes son realmente y qué esperan de la vida.. Este último se enamorará de la era de las aplicaciones de citas, donde las opciones son ilimitadas.

Por ahora, Se han ordenado 10 capítulos. Creadores Hola, conozco a tu mamá, Carter Base Qué Craig ThomasTrabajará en el proyecto como productores ejecutivos. Habrá showrunners de la serie. Elizabeth Berger e Isaac Aptecker (Esto ambos sabemos Somos nosotros Especialmente). La actriz principal Nadie más fue elegido para explicar a sus hijos cómo fue el encuentro con su padre Hillary Duff. Este último comentó en un comunicado:

Soy increíblemente afortunado en mi vida por interpretar personajes tan maravillosos y no puedo esperar para interpretar a Sophie. Como fan de How I Made Your MomEstoy orgulloso de Carter y Craig por entregarme su ciclo de bebé, y estoy un poco nerviosa.