Spider-Man 3 es “la película de superhéroes en solitario más ambiciosa” según Tom Holland

Durante la promoción de la nueva película de los hermanos Russo “Cherry”, él desempeña el papel principal, lo que llevó a Tom Holland a dirigir el próximo “Spider-Man”. Sin el spoiler pero muestra su impaciencia.

“No puedo decirte nada”, Responde a Tom Holland Variedad Antes de preguntar sobre el próximo Spider-Man, ampliemos un poco más este tema. Algunos rumores que rodean al elenco no deben corromperse, confirmarse o negarse. Un poco de burla: “Puedo decir que esta es la película de superhéroes en solitario más ambiciosa jamás realizada. Te sientas y lees el guión, ves lo que está tratando de hacer, funciona. Es tan interesante. Nunca he visto una película de superhéroes en solitario como esta . ” Una precisión Apoyo al hecho de que la película de John Watts no se ejecutará en la misma cancha que Avengers EndCom, que fue una encrucijada entre los propietarios del Marvel Cinematic Universe.

“Tenemos algunas cosas más que hacer. Comenzamos a rodar siete semanas antes de Navidad. Luego nos tomamos un descanso antes de que comenzaran las vacaciones nuevamente. Como resultado, todos están ansiosos por ver, y más allá de eso, jugaré”. Si bien estaba sobre todo para hablar de la película Cherry de los hermanos Russo, que se espera en Apple TV el 12 de marzo, en la que él desempeña el papel principal, Tom Holland ya ha iniciado la promoción de Spider-Man 3, que está previsto que se estrene. el día 15. Diciembre en nuestras pantallas. Con un discurso civilizado con poca o ninguna expresión dispersa, por supuesto, aunque el proyecto es intrigante, será cuestión de unir a los actores y personajes de todas las adaptaciones. Los papeles de Andrew Garfield, Alfred Molina o Jamie Foxx, Peter Parker, Electro y Dr. Octopus en particular ya han sido confirmados para su reanudación.

Si la opción de Multiversos para reunir a todos los propietarios de Spider-Man en una película vale la pena, el resultado será un poco menor. “Privado” De lo que anunció Tom Holland. Pero podría reemplazar las portadas del Marvel Cinematic Universe, cuya Fase IV ahora comenzaba con Vandavision en Disney +.

