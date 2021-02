Spider-Man 3: el título oficial finalmente ha sido lanzado

Tras “Homecoming” y “Far For Home”, Tom Holland continuará con la tercera saga Opus de Sumantha “Spider-Man”, cuyo título oficial finalmente ha sido revelado: “No Way Home”.

No. “Teléfono de casa”, En “Home-Recorder” O de “Pieza de casa”, Anunciado por Tom Holland, Jacob Badlon y Gentia Cuentas de Instagram respectivas Para confundir el teaser y el problema de anoche. Ni siquiera “Carrera”, Que contó con la ayuda de nuestras predicciones. No, la tercera entrega de Saga, lanzada en 2017, continuará en diciembre: Spider-Man – No Way Home. Se reveló un título al final de este video.

La mayoría de los observadores pueden haber notado algunas opciones rechazadas, como infección, control y telecomunicaciones. “Trabajar desde casa”, “Escuela en casa” O “Agrandar la casa”. En conclusión, el título elegido desencadena la imposibilidad de volver a casa, lo que puede indicar la situación del fugitivo, la situación de Peter Parker, tras hechos ocurridos en los últimos segundos de la casa a distancia. Pero también podría desencadenar el hecho de que Spider-Man se perderá en el multiverso, que, según una serie de rumores en el contexto de los ingresos de actores de sagas anteriores, formará el corazón de la historia.

Si no hay un enlace a la miniserie “NYX: No Way Home”, Publicado por Marvel en 2008. Un descendiente de los X-Men, en el que la vida de muchos jóvenes de Nueva York sin hogar se puso patas arriba cuando descubrieron sus poderes. ¿Qué hacer si la próxima película de John Watts el 15 de diciembre en nuestras pantallas presenta mutantes en MCU gracias a Peter Parker? Es seguro en este momento que Tom Holland, Jacob Badlon y Gentia volverán y que Dr. Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, jugará un papel clave en la trama, vinculada a Vandavision, y que se estrenará. La segunda aventura en solitario. Por lo demás, tendremos que esperar a que llegue el tráiler para obtener información definitiva.