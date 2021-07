Sony presenta la nueva versión de la PS5 con una descripción similar a la original

La nueva variante de la PS5 viene con algunos cambios, incluido un peso más ligero para Japón.

Puede que tengamos uno PS5 Hace varios meses que no lo usamos. No solo es alto, sino históricamente alto, es una de las consolas de videojuegos más grandes jamás construidas. Mide 39 cm de alto, 26 cm de profundidad y 10,4 cm de ancho.

Esto es lo suficientemente grande como para requerir una planificación cuidadosa para adaptarse a la distribución de su sala de estar. No es solo una cuestión de tamaño. Muchos dispositivos están ahora diseñados para adaptarse a nuestros hogares, con la PS5 en la dirección opuesta. Sony no quiere dejarlo a un lado en un gabinete de entretenimiento donde nadie pueda verlo. Hay que verlo. Pero eso no es todo. En Sony, explicaron que esta cantidad es necesaria para la refrigeración de los componentes.

Una nueva versión digital de PS5 pierde 300 gramos

Sorprendentemente, Sony ha lanzado una nueva versión. Versión digital de PS5 (Versión sin reproductor de Blu-ray) Salvo un detalle específico es idéntico al original: es 300g más ligero. Las dimensiones no cambian, perdió peso.

El número de modelo CFI-1100B01 (CFI-1000B original) en Japón ha sido confirmado por la aparición del nuevo manual en el sitio web oficial de PlayStation Japón. El peso de la PS5 Digital original se reduce de 3,9 kg a 3,6 kg para la versión actualizada, y la única diferencia en su construcción parece ser el nuevo tipo de sistema de tornillo y anclaje en el soporte vertical. Con este nuevo sistema no es necesario utilizar un destornillador o una moneda para sujetar el soporte. Obviamente, esto no explica una pérdida de peso significativa.

Sin mencionar la versión delgada en este momento, pero, por supuesto, la versión “fija” está ahorrando para Sony, por lo que hay más faldas disponibles.