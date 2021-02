Solo comer cambia su modelo y se vuelve con salario

Repartidor de Just Eat, en Niza, el 16 de febrero. Eric Gillard / Reuters

Una pequeña revolución en el mundo de la entrega de alimentos a particulares desde que, a finales de enero, Just East anunció que contrataría a 4.500 repartidores con un contrato de empleo a plazo ilimitado (CDI) para finales de 2021. Cuando todas las demás plataformas estén en funcionamiento el sector casi solo atrae a autónomos en condiciones precarias, y la empresa británica, que fue adquirida en 2019 por Dutch Takeaway.com, pretende ofrecer “Una solución de entrega diferente y más responsable”.

“A todos los conductores se les paga por horas y no por raza, estén o no en el campo, lo que les garantiza seguridad de ingresos independientemente de sus actividades diarias”.La empresa lo confirma. “Solo come las mismas posturas que un caballero blanco” Notas Jerome Pemot, cofundador del Collectif des livreurs autonomes de Paris. Pero a medio o largo plazo, Temido Nos arriesgamos a terminar con una minoría de tiempo completo y muchos contratos pequeños, incluso trabajo temporal, porque todavía necesitaremos flexibilidad “. Adaptarse a la demanda.

Just Eat afirma haber recibido 20.000 solicitudes en París, donde se inició la contratación en noviembre de 2020, y 1.000 en Lyon, donde está en actividad desde el 17 de febrero de 2021. En total, se han empleado más de 700 personas, según la empresa. . En lugar de autónomos, “Es muy interesante tener un contrato indefinido en 2021, por ejemplo, para encontrar solo vivienda”.Ludovic Rioux, que acaba de conseguir un contrato de diez horas a la semana en Lyon, señala. Miembro de la Comunidad Nacional de Entrega CGT, señala la compañía “Afirma respetar la legislación laboral, que ya es un punto”. Estaremos atentos a su aplicación, Él dijo.

Absorbe los picos de actividad potencial

En la Unión Nacional de Transporte Ligero (empresarios), dijo Antoine Cardon, Delegado General Ravi Para conocer tales noticias: Llevamos mucho tiempo denunciando el modelo de plataforma de entrega con emprendedores automatizados. Crea competencia desleal hacia nuestros miembros, quienes a su vez tienen el 99% de los trabajadores asalariados. ” Just Eat, que se basa en el Convenio Colectivo Nacional de Transporte por Carretera y Actividades Auxiliares, se contrata en contratos permanentes “a tiempo completo” (es decir, treinta y cinco horas por semana), así como en contratos permanentes “a tiempo parcial” durante los fines de semana ( de diez horas a la semana).

