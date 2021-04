Sock Snyder les da esperanza a los fanáticos

El 18 de marzo, suelte Corte Snyder Provocó una mezcla de sentimientos de alegría y amargura. Zach Snyder advirtió a los fanáticos: Su versión Liga de la Justicia Sería frustrante. Está claro que el cineasta tenía razón. Muchos espectadores se han sumergido en una cruzada exigiendo continuidad. Liga de la Justicia, Hecho por Jack Snyder a través de una etiqueta de pirateo #RestoreTheSynderVerse.

Sock Snyder, quien recientemente fue interrogado sobre el tema, comentó sobre la viabilidad del proyecto.

Snyder Cut de la Liga de la Justicia Fue un éxito cuando se estrenó. Grabó el equilibrio entre la aficiónIngresos significativos en la taquilla francesa, especialmente teniendo en cuenta el medio ambiente.. Cuando se estrenó la película, se realizaron 100.000 adquisiciones demodializadas en Francia.

Esta versión fue concebida originalmente por Jack Snyder. Elogiado por profundizar su intriga, Su tono y más sombrío Y, francamente, a Estilo Muy extraño para Snyder, quien realmente rindió homenaje a la licencia de DC.

Se planearon al menos dos secuelas para contar la secuela de las aventuras de la liga. Sin embargo, debido a fallas comerciales y críticas de la versión Liga de la Justicia Dirigida por Jose Whedon, Warner fue muy simple Abandonado Proyecto. Sin sentimientos difíciles. O casi …

Después de descubrir la primera versión del cineasta, muchos espectadores devolvieron rápidamente sus chaquetas. Muchos de ellos estaban muy entusiasmados con la idea de una saga dirigida por Jack Snyder.

El pie del director no debería haber proporcionado una secuela coherente Batman contra Superman Y Hombre de Acero, Pero también debe haber un desarrollo de la trama Avivar las pesadillas Después de las trágicas muertes de Lois Lane, Aquaman y Wonder Woman.

Además, el escándalo de Dorkside Superman llevó a un universo apocalíptico Batman, Flash y Cyborg deben ser salvados Con grandes páginas de viajes en el tiempo.

La imaginación de los fanáticos se dejó llevar rápidamente y se permitió comenzar. le hashtag #RestoreTheSynderVerse Para impulsar a Warner Bros. Iniciar el historial de nuevo Originalmente planeado (y sin Jazz Hunter, esta vez).

La empresa no dejó de responder con mucha frialdad a las órdenes de prohibición de los aficionados. Sin emabargo, Zach Snyder parece tener una visión completamente diferente de las cosas.

Durante la conferencia de Justice Conn, Snyder fue objeto de una entrevista en la que se le pidió que comentara sobre una campaña para recuperar a Snyder. Ante esta pregunta el director no ocultó su entusiasmo y aseguró que apoyará los esfuerzos de la afición.

Desafortunadamente, Jack Snyder también estaba dispuesto a generar expectativas al recordarlo.“En este momento es poco probable que un continuo vea la luz del día. Sin embargo, agradeció implícitamente a los fanáticos durante su declaración:

Yo diré esto. Creo que muestra el entusiasmo por este trabajo. En ese sentido, no sé nada sobre su efecto. Probablemente nada … El respeto por el trabajo es algo que nunca rechazaré ni dejaré de respetar. Por supuesto, daré todos mis esfuerzos para apoyar esto … si alguien, sea quien sea, me dice que realmente le gusta esta cosa y quiere ver otra. Personalmente, no sería del tipo que diga “olvídalo”. Porque creo que es de mala educación.