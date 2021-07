¿Sigue siendo la mejor consola pequeña en 2021? – Revista DHM

Lanzado en Japón a finales de 2011, luego en otras partes del mundo en febrero de 2012, La PS Vita es la segunda (y última) consola portátil de Sony. Pantalla táctil OLED de 5 ″, dos sticks analógicos, una superficie táctil en la parte trasera, módulos Bluetooth, WiFi y 3G, una nueva interfaz, una potencia fantástica entre PSP y PS3… En definitiva, el futuro está en nuestras manos hace casi diez años, en 22 de febrero de 2012 Estaba claro. Pequeño inventario para encontrar en el video a continuación.

PS Vita: ¿La mejor consola portátil en 2021?

Entonces, una PS Vita está llena de cualidades, pero lamentablemente no logró el éxito esperado … Según las estimaciones, Sony habría vendido de 15 a 16 millones de PS Vita en el mundo. Esto no es mucho, especialmente en comparación con una PSP que ha vendido más de 80 millones de copias …

Para su llegada, P.S. Vita tiene algunos títulos de innegable calidad, que obviamente incluyen algunos títulos como juegos estampados por Sony como Uncharted Golden Abyss (¡Play It!), Vibeout 2048 (Play That Too!) O Deraway y Little Big Planet. Por no hablar de algunos clavos del tipo J-RPG, en la escena indie. Además, si su PS3 tiene problemas para conectarse a su BSP o PS Vita debido a un error en PlayStation Network, Es posible que tengamos una solución a su problema..

Para centrarse en la nueva PS4, Sony ha confirmado la recesión desde 2013 en los juegos caseros dedicados a la PS Vita. A fines de 2013 del mismo año, Sony presentó un nuevo modelo de la PS Vita, con un aspecto revisado, equipado con una plantilla un 20% más delgada y un 15% más liviana, sin mencionar una pantalla LED en su lugar … una pantalla LCD.

En septiembre de 2018, Sony anunció que detendría la producción de su PlayStation Vita durante los próximos meses, marcando así el final de la consola a nivel mundial en 2020. La producción se detuvo en Japón el 1 de marzo de 2019. Actualmente, Sony no tiene dudas sobre el lanzamiento de una nueva consola portátil. Tenga en cuenta que la franja horaria ahora está ocupada Un interruptor de Nintendo específico, Esperamos que algún día veamos un modelo con pantalla OLED como 2011 PS Vita …

En definitiva, si tienes la oportunidad, solo podemos darte más consejos sobre cómo hacerte con esta pequeña PS Vita, preferiblemente en su versión LED. Con un poco de suerte, podrás atrapar algunas balas y pasar un buen rato con esta máquina, cuyo diseño, potencia e incluso interfaz serán aún más modernos en 2021.