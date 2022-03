Si usa hardware no compatible, Windows 11 agregará una marca de agua si no se cumplen los requisitos del sistema. Vaya a Configuración para obtener más información.

Desde el 5 de octubre del año pasado, los usuarios que cumplan con los criterios de compatibilidad del hardware con Windows 11 tendrán acceso al nuevo sistema operativo. Se dice que Microsoft agregó una pantalla de línea de texto en la parte inferior derecha del escritorio de Windows 11 y una advertencia similar en la aplicación Configuración para cualquier computadora que no cumpla con los últimos estándares del sistema operativo. El mensaje es corto y preciso: la configuración requerida no está completa. Vaya a Configuración para obtener más información.

Dado el deseo de Microsoft de permitir que Windows 11 se use ampliamente, algunos analistas dicen que no sorprende que la compañía haya tomado tal posición para alentar a las personas a instalar el sistema operativo solo en el contenido apropiado.

Visitar la configuración recomendada por Watermark mostrará otra advertencia de que no se han cumplido los requisitos. Sin embargo, parece que instalar Windows 11 en dicho hardware no causará ningún efecto secundario negativo.

Microsoft ha comenzado a probar los anuncios de sus otros productos en el Explorador de archivos en dispositivos que ejecutan el último marco Windows 11 Insider. La nueva característica es sacada a la luz por un informante que compartió una captura de pantalla del anuncio publicitario que aparece sobre la lista de carpetas y archivos en el Explorador de archivos. La situación ha actualizado las comparaciones con Linux después de que aparecieran anuncios en el menú Inicio de Windows 10.

Sin embargo, poco después, Microsoft anunció que los anuncios en el explorador de archivos de Windows 11, comparable a Linux, eran experimentales e invisibles. La compañía anunció inmediatamente un cierre al mismo tiempo. Microsoft ha advertido con antelación sobre posibles daños a estos sistemas, y es posible que no se proporcionen algunas actualizaciones de seguridad para equipos no compatibles.

Los requisitos de hardware de Microsoft para Windows 11 son bien conocidos, y el método para evitarlos es familiar para las computadoras más antiguas o para cualquier persona que ejecute Windows 11 en un entorno virtual. Incluso si se produce una exención, Microsoft se enfoca en notificar a los usuarios, lo que puede ser problemático en contextos corporativos.

Sin embargo, las advertencias no fueron tan graves como los requisitos de hardware, lo que impidió que el software de Windows 11 se ejecutara en innumerables computadoras que no cumplían con los criterios requeridos.

Requisitos de hardware para Windows 11

Para instalar o actualizar a Windows 11, los dispositivos deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos de hardware:

Procesador: 1 GHz (GHz) o superior con dos o más núcleos en un sistema de procesador o chip (SoC) compatible de 64 bits.

1 GHz (GHz) o superior con dos o más núcleos en un sistema de procesador o chip (SoC) compatible de 64 bits. RAM: 4 gigabytes (GB) o más.

4 gigabytes (GB) o más. Almacenamiento: Requiere 64 GB * o más de almacenamiento para instalar Windows 11. Es posible que se requiera almacenamiento adicional para descargar actualizaciones y ejecutar algunas funciones.

Requiere 64 GB * o más de almacenamiento para instalar Windows 11. Es posible que se requiera almacenamiento adicional para descargar actualizaciones y ejecutar algunas funciones. Carta gráfica: Compatible con DirectX 12 o posterior, controlador WDDM 2.0.

Firmware del sistema: UEFI es compatible con el arranque seguro.

TPM: Módulo de sistema operativo confiable (TPM) Versión 2.0.

Mostrar: Pantalla de alta definición (720p), pantalla de 9 pulgadas o más grande, 8 bits por canal de color.

Pantalla de alta definición (720p), pantalla de 9 pulgadas o más grande, 8 bits por canal de color. Conexión a Internet: Se requiere una conexión a Internet para realizar actualizaciones y para descargar y usar ciertas funciones. La versión doméstica de Windows 11 requiere una conexión a Internet y una cuenta de Microsoft para completar la configuración del dispositivo en la primera aplicación.

En noviembre de 2021, la plataforma más reciente de Microsoft representaba solo el 0,21 % de las computadoras incluidas en la encuesta de 10 millones de activos de TI, frente al 3,62 % de Windows XP.

Microsoft no ha respondido a las preguntas sobre si planea tomar más medidas contra quienes ejecutan Windows 11 en hardware no calificado. El fabricante de Windows tiene una serie de restricciones sobre las copias no registradas de Windows 10, pero los requisitos de hardware no parecen violar los Términos de servicio.

Microsoft enfrentará graves reveses en las relaciones públicas si comienza a restringir el uso de Windows 11 en hardware no calificado, luego de acosar a las personas imponiendo requisitos estrictos de hardware desde el principio.

Microsoft ha declarado anteriormente que las instalaciones de Windows 11 en hardware no compatible no son elegibles para actualizaciones, aunque no está claro cuándo o cómo se decidió esta limitación, ya que esta característica habría sido inútil si ya hubiera llegado.

En el pasado, Microsoft usó advertencias similares para versiones no implementadas de Windows, así como funciones restringidas como el modo oscuro, configuraciones de personalización y temas que solo se pueden cambiar una vez que se activa el sistema.

