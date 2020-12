Si Pfizer, Moderna y Astrogenega temen ser responsables de los efectos secundarios de sus vacunas, ¿por qué debemos confiar en ellos?

La vacuna Covit, en particular, y en general la dependencia de las vacunas es el mayor problema que surge. Si Pfizer, Moderna y Astrogenene son responsables de los efectos adversos de sus productos, ¿por qué deberíamos confiar en ellos? No se pueden eliminar las insidiosas tácticas publicitarias de las estrellas que donan millones de rupias para vacunar estos anuncios anti-publicidad que hacen las propias empresas de Big Tech.

El estado de derecho del Partido Socialista y la conexión de todos con los derechos humanos y las libertades se verán inmediatamente en peligro, el primer empleador no será despedido / no se le negará el empleo, después de que no se le niegue el acceso al avión a la primera aerolínea, después de que el primer jardín de infantes / escuela no tenga acceso a los niños. “Veamos si las minorías de la salud están protegidas por la ley y si los” valores sociales “están protegidos como minorías sexuales”, escribió Fiberia en Facebook.