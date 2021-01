Sí, necesita desinstalar Adobe Flash de su computadora

Adobe Flash, la tecnología que hizo posible la creación de animaciones, widgets y minijuegos, se retiró definitivamente el 12 de enero de 2020. Para ver objetos y aplicaciones Flash, se ha instalado un programa en su computadora, ¡debe desinstalarlo!

Desinstalar Flash

¿Por qué estás desinstalando Flash?

La razón es simple, el producto ha sido descontinuado permanentemente y el editor, Adobe, anuncia que no ofrecerá No más actualizaciones o correcciones de seguridad. Mientras no lo desinstale, Flash Player permanecerá en su sistema, por eso Desinstalarlo bloqueará su sistema Windows o macOS.

¿Cómo desinstalar Flash?

En Windows, es lo mismo que desinstalar un programa. Busque en la lista de programas Adobe Flash o Flash Player y desinstálelo.

Instrucciones completas para :

Flash final previsto desde 2017

Muerte profetizada

En el sector de TI, los desarrolladores ya no favorecen a Adobe Flash en 2017, y es una tecnología antigua en camino de ser reemplazada por nuevas soluciones. Entonces, durante el verano de este año 2017, Adobe anunció la muerte programada de Flash Para finales de 2020.

Después de más de 25 años de existencia, Adobe Flash se ha extraído de los navegadores de Internet (Chrome, Edge, Firefox, etc.), lo que hace imposible ver y usar Flash en una página web. Estamos pensando en todos los jugadores de Facebook que verán desaparecer sus minijuegos o finalmente evolucionar hacia nuevas versiones hechas con herramientas más modernas.

¿Por qué esperaste 3 años?

Este período de tres años fue para las empresas que utilizan esta tecnología para darles tiempo para desarrollar una solución porque es necesario reprogramar por completo lo que estaba en Flash.

La primera observación

Desafortunadamente, hoy podemos ver que varias empresas aún tienen que implementar algo para prepararse para el futuro después de Flash. Entonces, el usuario privado y profesional se enfrenta a un gran problema, que es la imposibilidad de utilizar un servicio en particular.

Preguntas y respuestas de final de curso de Adobe Flash

El editor Adobe ha subido una página que contiene la mayoría de las respuestas a las preguntas que pueda tener un usuario:

¿Cuándo se espera que finalice Flash Player? ¿Por qué Adobe decidió finalizar Flash Player y eligió el 31 de diciembre de 2020 como fecha de finalización? ¿Qué significa “fecha de finalización de Flash Player”? ¿Por qué desinstalas Flash Player de mi sistema? ¿Cómo desinstalo Flash Player? ¿Por qué Adobe prohibirá la reproducción de contenido Flash en Flash Player el 12 de enero de 2021? ¿Qué navegadores y sistemas operativos admite Flash Player actualmente? ¿Adobe proporcionará versiones anteriores de Flash Player para descargar después de 2020? Si Flash Player está disponible para descargar desde un sitio web que no es de Adobe, ¿podré usarlo? ¿Adobe proporcionará actualizaciones de seguridad a Flash Player después de la fecha de finalización?

Si le gusta una o más de estas preguntas, vaya a la página del editor.

Respuestas de Adobe

Al final del flash

Fuentes: Adobe.com