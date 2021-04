“Si algo le pasa a Navalny, Rusia cruzará el Fuerte Rojo”, dice el Premio Nobel de Física 2010.

Andre Keem, Premio Nobel de Física 2010, junio de 2016. Juan Manuel Serrano Ars

Andre Gaim, un holandés de ascendencia rusa que ganó el Premio Nobel de Física en 2010, abrió una carta abierta, firmada por miles de científicos de habla rusa de todo el mundo, pidiendo el fin de la persecución del oponente ruso Alexei Navalny. El responde preguntas El mundo.

¿Qué significa para ti la lucha y el destino de Alexei Navalny?

Nunca he conocido a Navalny y no sé mucho sobre su agenda política más que la lucha contra la corrupción.

Pero la situación me preocupa más, creo en Francia, Europa y el mundo entero. Si Alexei Navalny muere o muere en prisión, de una forma u otra, Rusia cruzará el Fuerte Rojo. Todos los incidentes de la creciente dictadura (el uso del veneno Novichok, los asesinatos de Londres, etc.) todavía pueden ser contados por fanáticos de Putin. Pero si algo le pasa a Navalny ahora, será un punto de inflexión para el presidente Vladimir Putin. Ya no puede esconderse detrás de sus lugartenientes. Es como un criminal, en la mayoría de los casos, reacio a cometer su primer asesinato. Entonces, la revisión es fácil y te conviertes en un asesino en serie.

Si algo le sucede a Alexei Navalny, el liderazgo ruso cruza claramente esta línea roja de la moral humana y entra en su etapa. Malicia, Un término ruso distintivo “sin límites”, describe una situación en la que la sociedad tolera el comportamiento perverso. No hay vuelta atrás.

¿Ve un paralelo entre la situación de Navalny y la situación de los oponentes de la era soviética?

Esto es algo muy preocupante. Muchos en Rusia ven a Putin como un nuevo frasco y se regocijan con él. Jorz aporta estabilidad y, a menudo, es más inteligente que algunos líderes populistas. Los rusos creen que pueden vivir felices incluso bajo una dictadura sin democracia. Seguro, todos conocen a Stalin, pero creen que Stalin fue un mal hombre desde el principio. Este es un error serio. Hasta donde sabemos hoy, es un poder absoluto desmantelar gradualmente a esa persona convirtiéndola en Stalin. Los soviéticos toleraron gradualmente la construcción de atrocidades y fueron víctimas de ello hasta que fue demasiado tarde. Desafortunadamente, la situación actual parece peor que el fin de la Unión Soviética. Bajo Khrushchev y Brezhnev, los disidentes fueron perseguidos, pero no envenenados ni emboscados. Fue un paso adelante desde la era de Stalin. Ahora volvemos.

