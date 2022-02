Seth Curry cree que Ben Simmons le debe seises a la NBA

Aunque James Horton debe hacer su debut con los Sixers la próxima noche, aún no hay una fecha fija o especificación para que Ben Simmons juegue en Brooklyn.

De todos modos, el ex base armador de los Sixers en realidad está en el equipo de los Nets, y parece que está vivo de nuevo. Como Seth Curry, quien estuvo con los australianos y Andre Drummond en este “negocio de gran éxito”, sonríe con sus nuevos colores, no tiene que disculparse por no estar por mucho tiempo.

“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces. Dije esto desde el principio, y cuando se fue al comienzo de la temporada, la gente me preguntó si pensaba que Ben debería disculparse si regresaba. Yo entiendo el negocio y no tiene que disculparse con nadie”.Seth ataca el curry en ESPN. “Cuando está en el campo sé que está haciendo su trabajo, está haciendo lo que sabe. No quita nada del sistema. Cuando estamos en el campo somos compañeros y todo sale bien. cosas.Él personalmente no hace nada negativo por mí, así que todo está bien.

La relación entre Ben Simmons y Seth Curry, aunque Danny Green anunció recientemente en su podcast “Inside the Green Room” que la relación entre Ben Simmons y Andre Drummond no era realmente “agradable”, Seth Curry rechazó la idea. , Cree que no tiene fundamento.

“Nuestra relación era normal. Él no está realmente allí, así que no sé qué [Green] Eso significa. No sé por qué dijo que no es bueno porque tenemos una relación normal. [Simmons] No lo vimos mucho, no hablamos mucho porque él no estaba allí. Pero ahora está en mi equipo. Fui a la guerra con él el año pasado, hicimos muchas cosas buenas, volveré a la guerra con los muchachos del equipo y no puedo esperar para volver a la cancha con él para hacer grandes cosas. ⁇

muy bien mentalmente

Seth Curry espera que Ben Simmons vuelva pronto a la acción, y espera que la Conferencia Este pronto tome forma para volver a encarrilar las redes. Mientras tanto, el australiano, que trabajó con el actual asistente Kyle Gorver en Brooklyn, ya ha regresado a la sala de entrenamiento.

“Quería irse, consiguió lo que quería”. Seth recoge el curry. “Pero cada vez que está en la cancha, ha hecho cosas buenas. Es un jugador talentoso que puede hacer mucho cuando está jugando. Aunque las cosas no salieron bien en Filadelfia el año pasado, lo ignoró. Hicimos un buen baloncesto. Él y Joel jugaron bien juntos, sin embargo, su relación no está en la cima. Cuando juega, juega duro. Es un jugador inteligente, un jugador talentoso, lo mejor de todo. No veo la hora de volver a jugar con él.

Los Nets están lejos de ser el equipo dominante esperado al comienzo de la temporada, octavo en el Este con 31 victorias de 29 derrotas. Tiene mucho que ver la lesión de Kevin Durant, la no reincidencia de Kyrie Irving y el estado anímico de James Horton. Pero ahora, la era Simmons debe abrirse en Brooklyn.

“Está en forma, está feliz”. Seth termina el curry. “Todavía está trabajando en su físico, pero está bien. Parece estar bien con el nuevo equipo aquí, muy positivo y emocionado. Parece estar mucho mejor mentalmente”.