Sergio Ramos podría volver pronto – Foot11.com

¿Finalmente tiempo para Ramos?

De acuerdo a parisinoSergio Ramos suele entrenar con el otro equipo. Una recuperación tranquila cuando la mayoría de las estrellas del PSG aún no han regresado de sus deberes nacionales. El español tendrá muchas posibilidades de aparecer en la convocatoria de Mauricio Pochettino para la recepción del FC Lorient en el Parque de los Príncipes este domingo.

Según Sergio Ramos, esta es una oportunidad para ponerse en forma después de varias semanas en el hospital. Eso está bien, el PSG no garantiza que el final de temporada vaya a ser muy serio. Expulsados ​​de la Champions League, eliminados de la Coupe de France y ante la Ligue 1, los residentes de Ile-de-France ya no tienen mucho para jugar. El ex del Real Madrid podría aprovechar la oportunidad para recuperarse por completo la próxima temporada.

Sazonar con casi nada

La temporada 2021-2022 de Sergio Ramos estará marcada por las lesiones. Cuyos exámenes físicos se consideraron interesantes el verano pasado, pasó la mayor parte de su tiempo en el hospital por encima de todo. Aunque fue contratado gratis, el español pesaba un sueldo abultado; Además, tal desequilibrio entre el estatus y la contribución deportiva puede ser perjudicial para un equipo. Hoy, la noticia del regreso de Ramos saca una sonrisa. Muchos se preguntan cuándo renacerá y si alguna vez recuperará su excelente posición de guardia central.

Sergio Ramos en plena discusión filosófica con Wahbi Kasri. (Ícono de los deportes)

La llegada de Sergio Ramos, de 35 años, no tiene por qué ser una mala idea sobre el papel. El español es conocido por su experiencia y mente. En un club conocido por desplomarse en los momentos clave, tenía sentido el aporte de muchos ganadores en partidos con el club y el país. Sin suerte, aún no estaba disponible en el Santiago Bernabéu cuando Kareem Benzema fue arrastrado por el PSG por el huracán PSG. Si Ramos encuentra su forma al final de la temporada, los jugadores qataríes pueden volver a intentarlo.