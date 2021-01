Selección Peruana | Jefferson Forben admite que Diego Maradona lo invitó a inscribirse en gimnasia en Argentina | Fútbol-Peruano

Salida Diego Armando Maradona Ha tocado los corazones de millones de fanáticos, así como de jugadores que han sido tocados por él de una forma u otra. Uno de ellos Jefferson FurbanAdmitió que esto pudo haber sido dirigido por la estrella argentina.

En entrevista con Cocktail Press, el delantero de la selección peruana reveló que Maradona se había puesto en contacto con él unas semanas antes de su muerte, con la oportunidad de jugar contra Kimnasia y Esgrima de La Plata, Argentina.

“Hablé hace un mes y medio Maradona. Se ofreció a rendirse Gimnasia, Que era el equipo que dirigía en ese momento. Esta llamada está grabada en mi corazón y siempre estará conmigo ”, dijo. Furban.

El ex técnico de casting argentino no se limitó a llamar al ex delantero de locomotoras. Hace varios meses se conoció la intención de Maradona de adquirir Christian Cuva. Incluso grabó parte de una conversación que tuvo con el jugador nacional “10”. “Diego” amaba el toque peruano en todo momento.

Buscando oportunidades

Jefferson Furban Actualmente se encuentra sin equipo mientras continúa recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda. Aunque el jugador no ha revelado con qué clubes ha hablado su entorno, desde entonces ha manifestado su deseo de vestirse de azul y blanco.

“Mi mayor sueño es volver a Allianza con mi amigo Paulo Guerrero y ver una alfombra completa. Espero que pronto. Ganar la Libertadores es el sueño de todo jugador sudamericano ”, agregó. Furban. Es hora de ver cuál será su futuro inmediato.

